Μεγάλη κίνηση στον βρετανικό Τύπο - Η Daily Mail εξαγοράζει την Telegraph

Ο ιδιοκτήτης της Daily Mail έκλεισε συμφωνία 500 εκατομμυρίων λιρών για να αγοράσει τους τίτλους της Telegraph.

Ο εκδότης της Daily Mail ανακοίνωσε σήμερα συμφωνία ύψους 500 εκατομμυρίων λιρών για την απόκτηση της Telegraph Media Group, που περιλαμβάνει τις εφημερίδες Daily Telegraph και Sunday Telegraph.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε με τη RedBird IMI, η οποία είχε αναζητήσει αγοραστή μετά από πίεση πώλησης. Οι δύο πλευρές έχουν υπογράψει συμφωνία αποκλειστικότητας, ώστε να ολοκληρώσουν τις λεπτομέρειες και να υποβάλουν τις απαραίτητες ρυθμιστικές αιτήσεις και όπως εξηγούν, αναμένουν ότι αυτή η διαδικασία θα προχωρήσει γρήγορα.

Ωστόσο, η εξαγορά αναμένεται να αντιμετωπίσει αυστηρή έρευνα από τις ρυθμιστικές αρχές, ειδικότερα την Ofcom και την Αρχή Ανταγωνισμού του Ηνωμένου Βασιλείου, λόγω ανησυχιών για συγκέντρωση ΜΜΕ και περιορισμό της ποικιλίας ιδεών στον Τύπο.

Η κίνηση αυτή δημιουργεί έναν μεγάλο δεξιάς ιδεολογίας δημοσιογραφικό όμιλο, γεγονός που ανησυχεί σημαντικά πολιτικά πρόσωπα, ειδικά στο Εργατικό Κόμμα. Την ίδια ώρα ο λόρδος Ρόδερμερ, ο ιδιοκτήτης του εκδοτικού ομίλου πίσω από τη Daily Mail και άλλα μέσα ενημέρωσης, εξέφρασε τον θαυμασμό του για την Telegraph, λέγοντας ότι «η οικογένειά μου και εγώ έχουμε διαρκή αγάπη για τις εφημερίδες και για τους δημοσιογράφους τους».

Τόνισε πως σκοπεύουν να παραμείνουν ανεξάρτητα τα editorial τμήματα των δύο μέσων και ότι θα επενδύσουν στην Telegraph «με στόχο να την καταστήσουμε παγκόσμιο brand όπως η Daily Mail».

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η συμφωνία θα φέρει βεβαιότητα στο προσωπικό της Telegraph, το οποίο βρισκόταν σε αβεβαιότητα μετά από χρόνια διαδικασιών πώλησης.

Ωστόσο, η Lisa Nandy, υπουργός Πολιτισμού, ανακοίνωσε πως θα αξιολογήσει τη συμφωνία υπό το πρίσμα του δημόσιου συμφέροντος και της επιρροής ξένων κρατών στα μέσα ενημέρωσης.

Με πληροφορίες από Guardian