«Μας έσερναν ενώ ήμασταν δεμένες με σίδερα» - Παλαιστίνια περιγράφει όσα έζησε σε ισραηλινή φυλακή

Η δημοσιογράφος, Ρούλα Χασανέιν είναι μια από τις Παλαιστίνιες κρατούμενες που αφέθηκαν ελεύθερες από τη φυλακή του Ισραήλ, Οφέρ, στο πλαίσιο της εφαρμογής κατάπαυσης του πυρός με τη Γάζα.

Λίγες ημέρες αφού βρήκε ξανά την οικογένειά της, η Χασανέιν περιέγραψε στο CNN, όσα βίωσε μέσα στο δημοφιλές σωφρονιστικό κατάστημα.

Μίλησε για συνθήκες κακοποίησης και ταπεινώσεων στη φυλακή, τη σωματική και ψυχολογική βία που της ασκήθηκε και αποκάλυψε, ποιο ήταν το τελευταίο πράγμα που οι φρουροί την ανάγκασαν να κάνει, πριν την απελευθέρωσή της.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει, όλες οι Παλαιστίνιες κρατούμενες αναγκάστηκαν να γονατίσουν σε μια σειρά για να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά ένα βίντεο. «Αυτή δεν είναι μια νίκη για εσάς. Καταστρέψαμε και σκοτώσαμε στη Γάζα, στην Υεμένη, στη Συρία, στο Ιράν. Σκοτώσαμε την ηγεσία (σας)» θυμήθηκε η μία, η Ρούλα Χασανέιν, όσο περιέγραφε τι άκουσε στο ισραηλινό προπαγανδιστικό βίντεο των 90 δευτερολέπτων που αναγκάστηκαν να παρακολουθήσουν σε μεγάλη οθόνη.

Η Χασανέιν θυμάται το βίντεο πολύ καλά. Όπως και τις συγκρατούμενές της, αναγκάστηκε αναγκάστηκε να το παρακολουθεί σε επανάληψη. «Δεν μας επιτρεπόταν να κοιτάξουμε δεξιά ή αριστερά. Μόνο στην οθόνη», δήλωσε στο CNN.

«Σε συνέντευξή της στο CNN από το σπίτι της στην πόλη Βηθλεέμ της Δυτικής Όχθης, η Χασανέιν εμφανίστηκε εξαντλημένη» σχολίασε το πρακτορείο στο δημοσίευμα με τη συνέντευξη της δημοσιογράφου. Καθισμένη στο σαλόνι της, ήταν περιτριγυρισμένη από οικογενειακές φωτογραφίες που ήταν η μόνη σύνδεση του μικρού της παιδιού μαζί της τους τελευταίους 10 μήνες. Είχε γεννήσει το πρώτο της παιδί μόλις μήνες πριν από τη σύλληψή της, τον Μάρτιο του 2024.

Η Χασανέιν εργαζόταν ως δημοσιογράφος σε τοπικά μέσα ενημέρωσης και κατηγορήθηκε από το Ισραήλ, για υποκίνηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ), τα δικαστικά έγγραφα στρέφονται εναντίον της για υποκίνηση, με βάση αναρτήσεις του 2022 και του 2023, συμπεριλαμβανομένων αναδημοσιεύσεων στο X και στο Facebook «στις οποίες σχολίαζε τον πόλεμο Ισραήλ-Γάζας, που περιλάμβαναν την απογοήτευσή της για τα δεινά των Παλαιστινίων».

Ο λογαριασμός της στο X έχει ανασταλεί.

Όσα είχε να πει για τον χρόνο της στη φυλακή, έχουν να κάνουν με «κακοποίηση και ταπείνωση».

Είπε ότι οι φρουροί της έκαναν σωματικό έλεγχο και την έβριζαν, χαρακτηρίζοντας τη μεταχείρισή της «βασανιστήρια».

«Μας κρατούσαν από το κεφάλι, μας έβγαζαν ακόμη και μεγάλα τμήματα από τις μαντίλες μας, μας έσπρωχναν στα γόνατα και μας έσερναν ενώ ήμασταν δεμένες στα χέρια και στα πόδια με βαριά μεταλλικά σίδερα» θυμάται.

Το CNN ρώτησε την Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών (IPS) σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι οι κρατούμενες κακομεταχειρίστηκαν και αναγκάστηκαν να παρακολουθήσουν ένα προπαγανδιστικό βίντεο. Η IPS δήλωσε ότι δεν ήταν ενήμερη για τους ισχυρισμούς "«και εξ όσων γνωρίζουμε, δεν έχουν συμβεί τέτοια γεγονότα υπό την ευθύνη της IPS. Εντούτοις, οι φυλακισμένοι και οι κρατούμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία η οποία θα εξεταστεί πλήρως και θα αντιμετωπιστεί από τις επίσημες αρχές».

