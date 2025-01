Ισραήλ: Η στιγμή της ανακοίνωσης της απελευθέρωσης των 3 ομήρων σε πτήσεις της El Al

Η απελευθέρωση τριών ομήρων της Χαμάς το βράδυ της Κυριακής, ήταν το πρώτο βήμα ως προς την εφαρμογή της συμφωνίας Γάζας και Ισραήλ, για κατάπαυση του πυρός.

Μετά από 471 ημέρες, η 24χρονη Ρόμι Γκονέν, η 31χρονη Ντορόν Στάνμπαρ Χάιρ και η 28 ετών Έμιλι Νταμάρι, αφέθηκαν ελεύθερες από τη Χαμάς και τα νέα στάθηκαν αφορμή για πανηγυρισμούς στο Ισραήλ.

Ο εθνικός αερομεταφορέας της χώρας, El Al, ανέλαβε να μεταφέρει τα νέα της επιστροφής των γυναικών, στους επιβάτες όλων των πτήσεων. «Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει η απελευθέρωση της Ρόμι, της Ντορόν και της Έμιλι και η επιστροφή τους στο Ισραήλ» ακούγεται να λέει εκπρόσωπος της εταιρείας, λίγο πριν οι επιβάτες καταγραφούν να ξεσπούν σε χειροκροτήματα. Βιντεοσκοπημένο υλικό από διάφορες πτήσεις, που κυκλοφόρησε, δείχνει τους επιβάτες να ζητωκραυγάζουν και να χειροκροτούν με ενθουσιασμό ως απάντηση στις ανακοινώσεις.

«Η El Al και όλος ο ισραηλινός λαός περιμένουν την επιστροφή στην πατρίδα όλων των αδελφών μας» συνέχισε.

Following Romi, Doron, and Emily's safe return to Israel, our control center promptly updated all EL AL flights, both in Israel and across the globe, on the ground and in the air, of their homecoming.



This moment fills us with hope and deep gratitude. We celebrate their return… pic.twitter.com/zfP3T6SDXA