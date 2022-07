Μαδρίτη: Χιλιάδες κόσμου στη γιορτή του Pride- Για πρώτη φορά live μετάδοση από κρατικό κανάλι

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της Μαδρίτης το Σάββατο το βράδυ για να γιορτάσουν το Pride, μετά από δύο χρόνια περιορισμών λόγω της πανδημίας.

Σύμφωνα με τις αρχές της Μαδρίτης, 600.000 με 700.000 άνθρωποι πήραν μέρος στο Pride, το οποίο μεταδόθηκε για πρώτη φορά απευθείας από ένα από τα κρατικά τηλεοπτικά δίκτυα της Ισπανίας, το TVE.

Στην πορεία συμμετείχαν και πολλοί υπουργοί της κυβέρνησης, ανάμεσά τους ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε- Μαρλάσκα και η υπουργός Ισότητας Ιρένε Μοντέρο.

Οι διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους κρατούσαν σημαίες στα χρώματα του ουράνιου τόξου, σύμβολο της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, πλημμύρισαν τους δρόμους της ισπανικής πρωτεύουσας πίσω από ένα πανό με το σύνθημα του Pride 2022: «Ορατότητα, περηφάνια και αντίσταση».

Κάποιοι κρατούσαν νεροπίστολα και βρέχονταν για να αντιμετωπίσουν τη ζέστη. Άλλοι, με γυμνό το στήθος, χόρευαν υπό τους ήχους των βραζιλιάνικων κρουστών ή της τέκνο.

Η ομοφυλοφιλία αποποινικοποιήθηκε στην Ισπανία το 1978, τρία χρόνια μετά τον θάνατο του δικτάτορα Φράνκο. Η χώρα έχει γίνει έκτοτε πολύ πιο ανοικτή, νομιμοποιώντας το 2005 τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου και την υιοθεσία από ομοφυλόφιλα ζευγάρια.

Παρόλα αυτά όμως, παρατηρείται «οξυμένος λόγος μίσους», όπως υπογράμμισε πριν την παρέλαση μία από τις διοργανώτριες οργανώσεις, η Ισπανική Συνομοσπονδία ΛΟΑΤΚΙ+.

Ο ομοφοβικός λόγος «υπονομεύει τα θεμέλια της κοινωνικής συνύπαρξης» και «θέτει σε κίνδυνο τις μέχρι τώρα προόδους», τόνισε, εκφράζοντας την υποστήριξή της στη λεγόμενο νομοσχέδιο «τρανς» που προωθεί η κυβέρνηση.

Το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο υιοθετήθηκε στα τέλη Ιουνίου από το υπουργικό συμβούλιο και πρέπει να εξεταστεί από το κοινοβούλιο, επιτρέπει σε ένα άτομο να αλλάζει το όνομα και το γένος του στην ταυτότητά του υποβάλλοντας ένα απλό αίτημα ήδη από την ηλικία των 16 ετών.

Προβλέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα αυτή οι έφηβοι από την ηλικία των 12 ετών, υπό κάποιες προϋποθέσεις. Αυτή τη στιγμή την αλλαγή αυτή μπορούν να κάνουν μόνο ενήλικες και μετά την προσκόμιση ιατρικής γνωμάτευσης και αφού έχουν υποβληθεί σε ορμονοθεραπεία για τουλάχιστον δύο χρόνια.

Αν υιοθετηθεί, το νομοσχέδιο θα καταστήσει την Ισπανία μία από τις λίγες χώρες παγκοσμίως που επιτρέπει τον αυτοπροσδιορισμό του γένους.

