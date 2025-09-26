Μαδαγασκάρη: Νεκροί και χάος στις διαδηλώσεις για τις πολύωρες διακοπές ρεύματος και νερού

Η Μαδαγασκάρη παραμένει μία από τις φτωχότερες χώρες στον κόσμο, με το 75% του πληθυσμού να ζει κάτω από το όριο της φτώχειας

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ανταναναρίβο, την πρωτεύουσα της Μαδαγασκάρης, κατά τη διάρκεια μαζικών διαδηλώσεων εναντίον των χρόνιων διακοπών ηλεκτροδότησης και ύδρευσης. Η βία που ξέσπασε την Πέμπτη οδήγησε τις αρχές στην επιβολή νυχτερινής απαγόρευσης κυκλοφορίας.

Παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 19:00 έως τις 05:00, διαδηλωτές έστησαν οδοφράγματα με φλεγόμενα λάστιχα και σκουπίδια, ενώ λεηλατήθηκαν καταστήματα και σταθμοί τελεφερίκ. Σύμφωνα με ανταποκριτές, εκρήξεις ακούγονταν έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής και καπνός κάλυπτε το κέντρο της πόλης.

Τα σχολεία στην Ανταναναρίβο και σε κοντινές περιοχές παρέμειναν κλειστά, ενώ συγκρούσεις ξέσπασαν και στην πόλη Αντσιραμπέ.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν ειρηνικά, με χιλιάδες πολίτες να καταγγέλλουν τις ελλείψεις σε νερό και ρεύμα, αλλά γρήγορα κλιμακώθηκαν. Ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας εμπόδισαν τους συγκεντρωμένους να προσεγγίσουν την κεντρική πλατεία Αμποχιατζόβο, χρησιμοποιώντας δακρυγόνα, πλαστικές σφαίρες και βίαιη καταστολή. Ομάδες διαδηλωτών διασπάστηκαν σε μικρότερα μπλοκ, κρατώντας πανό κατά της κυβέρνησης και κατηγορώντας την ότι δεν διασφαλίζει τα βασικά δικαιώματα.

Στο στόχαστρο πολιτικοί και υποστηρικτές της κυβέρνησης

Δύο κατοικίες πολιτικών καταστράφηκαν, ανάμεσά τους και της γερουσιαστού Λαλατιάνα Ρακοτοντραζαφί, πρώην υπουργού και στενής συμμάχου του προέδρου Αντρί Ραζουελίνα. Στα κοινωνικά δίκτυα είχαν προηγουμένως διακινηθεί διευθύνσεις κυβερνητικών στελεχών, ενώ σε ορισμένα μηνύματα περιλαμβάνονταν μέχρι και οδηγίες για αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Η κυβέρνηση καταγγέλλει ότι «κακόβουλοι» εκμεταλλεύονται τις κινητοποιήσεις για να προκαλέσουν καταστροφές, ενώ 13 από τους 18 γερουσιαστές μίλησαν για «απόπειρα πραξικοπήματος» της αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος Ραζουελίνα, που βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί επισήμως.

Χρόνια ενεργειακή κρίση

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, μόλις το ένα τρίτο του πληθυσμού της Μαδαγασκάρης –περίπου 30 εκατομμύρια άνθρωποι– έχει πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα. Οι διακοπές ξεπερνούν συχνά τις οκτώ ώρες ημερησίως, ενώ η κρατική εταιρεία ενέργειας Jirama απορροφά το 10% των δημοσίων εσόδων, παρά τις κατηγορίες για κακοδιαχείριση και διαφθορά.

Η Μαδαγασκάρη παραμένει μία από τις φτωχότερες χώρες στον κόσμο, με το 75% του πληθυσμού να ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Οι συνεχιζόμενες ελλείψεις σε βασικές υποδομές έχουν πλέον μετατραπεί σε μείζονα πολιτική κρίση, θέτοντας τον πρόεδρο Ραζουελίνα αντιμέτωπο με τη σοβαρότερη πρόκληση της τελευταίας δεκαετίας.