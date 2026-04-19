Λονδίνο: Απόπειρα εμπρησμού σε συναγωγή – Νέο περιστατικό μετά από σειρά επιθέσεων

Στόχος απόπειρας εμπηρσμού έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας μία συναγωγή στο βορειοδυτικό Λονδίνο, σύμφωνα με τις αρχές.

Η οργάνωση Community Security Trust ανέφερε ότι η Kenton United Synagogue υπέστη μικρές ζημιές από καπνό σε εσωτερικό χώρο, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή σοβαρές φθορές στο κτίριο.

Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωση σημείωσε ότι πρόκειται για ακόμη μία απόπειρα εμπρησμού που στοχεύει τη εβραϊκή κοινότητα στο βόρειο Λονδίνο, μετά από παρόμοια περιστατικά που έχουν καταγραφεί πρόσφατα σε περιοχές όπως το Φίντσλεϊ, το Γκόλντερς Γκριν και το Χέντον.

We are aware of another attempted arson, this time targeting a synagogue in north London, following similar recent incidents targeting the Jewish community in Finchley, Golders Green and Hendon. On this occasion there was minor smoke damage to an internal room, but there were no… — CST (@CST_UK) April 19, 2026

Λονδίνο: Αύξηση στις αντισημιτικές επιθέσεις

«Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τη Μητροπολιτική Αστυνομία και την Πυροσβεστική του Λονδίνου για την άμεση ανταπόκριση και για όσα κάνουν προκειμένου να προστατεύσουν την εβραϊκή κοινότητα σε αυτή την πρωτοφανή περίοδο», ανέφερε εκπρόσωπος της οργάνωσης.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με τις αρχές για την υποστήριξη του χώρου που επλήγη και για τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Τον τελευταίο μήνα έχουν καταγραφεί πολλαπλές επιθέσεις ή απόπειρες εμπρησμού σε εβραϊκές ιδιοκτησίες στην ίδια περιοχή, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των αρχών και των τοπικών κοινοτήτων.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες.

Με πληροφορίες από Independent