Λονδίνο: Άνδρας δέθηκε με χειροπέδες στην πύλη του Μπάκιγχαμ - Απειλούσε «να κάνει κακό στον εαυτό του»

Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές του Λονδίνου όταν ένας άνδρας δέθηκε με χειροπέδες στην κεντρική πύλη του Μπάκιγχαμ και άρχισε να απειλεί ότι «θα κάνει κακό στον εαυτό του».

Πλάνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν έναν άνδρα ντυμένο με λευκό μπλουζάκι και μαύρο παντελόνι να δένεται με χειροπέδες στις πύλες του Μπάκιγχαμ ενώ γύρω βρίσκονται εκατοντάδες τουρίστες για να δουν το εμβληματικό κτίριο. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με σκοπό να διαπραγματευτούν με τον άνδρα.

«Οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στην περιοχή πλησίασαν αμέσως τον άνδρα, ο οποίος πιστεύεται ότι είναι γύρω στα 30, και ο ίδιος άρχισε να απειλεί ότι θα κάνει κακό στον εαυτό του», ανέφερε η μητροπολιτική αστυνομία.

«Η αστυνομία προσπαθεί να μιλήσει με τον άνδρα για να υπάρξει γρήγορη κατάληξη του συμβάντος και να διασφαλιστεί η ασφάλειά του», πρόσθεσε.

Διασώστες και αστυνομικοί εθεάθησαν να μιλούν με τον άνδρα έξω από τις κεντρικές πύλες ενώ οι αρχές εκκένωσαν την περιοχή γύρω από την πρόσοψη του παλατιού και απέκλεισαν το σημείο.

A man has handcuffed himself to the gates of Buckingham Palace, with police clearing the immediate vicinity.



Police said the man, believed to be in his 30s, approached the gates at around 5.23pm.