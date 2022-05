Υπουργός Άμυνας ΗΠΑ: Η Ελλάδα ανακοίνωσε ότι θα στείλει εκ νέου όπλα στην Ουκρανία

Νέα αποστολή όπλων στην Ουκρανία αναμένεται να αποστείλουν περίπου 20 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Λόιντ Όστιν.

«Περίπου 20 χώρες ανακοίνωσαν νέα πακέτα βοήθειας και πολλές χώρες δίνουν πυρομαχικά πυροβολικού, συστήματα παράκτιας άμυνας, άρματα μάχης και άλλα τεθωρακισμένα οχήματα που είναι κρίσιμης σημασίας. Άλλες δεσμεύτηκαν για την εκπαίδευση των δυνάμεων της Ουκρανίας και τη διατήρηση των στρατιωτικών της συστημάτων», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Όστιν, η Ελλάδα αναμένεται να στείλει εκ νέου στρατιωτικό υλικό στην Ουκρανία το οποίο θα περιλαμβάνει συστήματα πυροβολικού και πυρομαχικά.

«Σήμερα, πολλές χώρες ανακοίνωσαν νέες δωρεές συστημάτων πυροβολικού και πυρομαχικών που είναι ζωτικής σημασίας, μεταξύ των οποίων η Ιταλία, η Ελλάδα, η Νορβηγία και η Πολωνία», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.

Η χώρα μας έχει ήδη στείλει στα τέλη Φεβρουαρίου στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. Συγκεκριμένα, τότε, στάλθηκε υλικό με δύο C-130 μέσω Πολωνίας που περιελάμβανε πυρομαχικά, τυφέκια τύπου «καλάσνικοφ» και εκτοξευτές.

