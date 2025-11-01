Lily Allen - David Harbour: Το «παράξενα υπέροχο» σπίτι στο Μπρούκλιν πωλείται μετά τον χωρισμό τους

Το 2020 η Lily Allen και ο David Harbour, παντρεύτηκαν και αγόρασαν ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό οίκημα του 19ου αιώνα στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

Πέντε χρόνια αργότερα, το ζευγάρι που αποφάσισε να χωρίσει και να ακολουθήσει ξεχωριστούς δρόμους, πουλά το σπίτι για περίπου οκτώ εκατομμύρια δολάρια.

Το σπίτι σχεδιάστηκε από τον σχεδιαστή Billy Cotton και τον αρχιτέκτονα Ben Bischoff από την MADE και διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια και τέσσερα μπάνια, στους συνολικά τέσσερις ορόφους.

«Από τη μεγαλόπρεπη πρόσοψη μέχρι την εκλεπτυσμένη εσωτερική παλέτα, το σπίτι αποτελεί μια πολυεπίπεδη αφήγηση παραδοσιακής αγγλικής γοητείας, μοντέρνων Brooklyn αισθητικών και πλούσιας ιταλικής επιρροής», αναφέρεται στη λίστα του ακινήτου.

Στον κύριο όροφο του βρίσκεται το σαλόνι, η κουζίνα και η τραπεζαρία. Στον επάνω όροφο υπάρχει ένα υπνοδωμάτιο με τζάκι και δύο walk-in ντουλάπες, ενώ ο τρίτος όροφος περιλαμβάνει δύο δωμάτια για φιλοξενούμενους, ένα σαλόνι αλλά και ξεχωριστό γραφείο. Ο κήπος διαθέτει σουίτα φιλοξενουμένων, μικρό μπάνιο, σαλόνι με τζάκι και άμεση πρόσβαση στον κήπο.

Βρίσκεται στη γειτονιά Carroll Gardens του Μπρούκλιν, κοντά σε δημόσιες συγκοινωνίες και πολλά καταστήματα και εστιατόρια. Το 2023, οι δυο τους «ξενάγησαν» το Architectural Digest στους εσωτερικούς του χώρους.

«Αυτή η γειτονιά ήταν ιστορικά Ιταλοαμερικάνικη, οπότε η ιδέα να κάνουμε κάτι με ιταλικό χαρακτήρα δεν ήταν τόσο παράξενη», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά η Allen.

«Πάντα με ενδιέφεραν τα εσωτερικά, και πάντα έφτιαχνα τα δικά μου σπίτια. Αλλά αυτό ήταν ένα μεγάλο εγχείρημα και χρειαζόμουν βοήθεια. Μαζί με τον Billy προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε κάτι παράξενο και υπέροχο», συνέχισε.

Ο Billy Cotton είχε δηλώσει στο Architectural Digest ότι η ηθοποιός ήθελε να κάνει το σπίτι όσο το δυνατόν πιο παραμυθένιο και παιχνιδιάρικο.

«Η Lily ήταν αυτή που όρισε τον τόνο και καθοδήγησε όλο το πρόγραμμα. Κάθε φορά που προσπαθούσα να το κάνω πιο ήρεμο, εκείνη συνέχιζε να πιέζει για περισσότερα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από CNBC

