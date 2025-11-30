Καιρός - Τσατραφύλλιας: Νέο βαρομετρικό χαμηλό από τον κόλπο της Σύρτης φέρνει καταιγίδες

Στα μέσα της εβδομάδας και πιο συγκεκριμένα από την Τετάρτη αναμένεται σύμφωνα με την ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια για τον καιρό, να «οργανωθεί» νέο βαρομετρικό χαμηλό που θα φέρει καταιγίδες στη χώρα.

Ο μετεωρολόγος διευκρίνισε σχετικά με τον καιρό πως ο Δεκέμβριος αναμένεται να «μπει» με καλές καιρικές συνθήκες, ωστόσο από την Τετάρτη, θα «δημιουργηθεί» βαρομετρικό χαμηλό στον κόλπο της Σύρτης, το οποίο θα δώσει νέο κύκλο, βροχών, καταιγίδων και θυελλωδών νοτιάδων.

«Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών τα χιόνια θα περιοριστούν στα βουνά ενώ δεν αποκλείεται να έχουμε και τοπικές χαλαζοπτώσεις» ξεκαθάρισε ο κ. Τσατραφύλλιας, ενώ ως προς την πορεία των φαινομένων σημείωσε: «θα εκδηλωθούν αρχικά την Τετάρτη το πρωί στα δυτικά, θα είναι κατά διαστήματα ισχυρά και μέχρι την Κυριακή θα σαρώσουν όλη τη χώρα».

Καιρός: Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

«Από το κόλπο της Σύρτης έρχεται το νέο βροχό-χαμηλό...

Καλημέρα και καλή Κυριακή!

Με καλές καιρικές συνθήκες και σε στεριά και σε θάλασσα θα κάνει ποδαρικό ο Δεκέμβρης.

Ωστόσο, την Τετάρτη στον κόλπο της Σύρτης θα οργανωθεί βαρομετρικό χαμηλό το οποίο θα δώσει νέο κύκλο, βροχών, καταιγίδων και θυελλωδών νοτιάδων.

Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών τα χιόνια θα περιοριστούν στα βουνά ενώ δεν αποκλείεται να έχουμε και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν αρχικά την Τετάρτη το πρωί στα δυτικά, θα είναι κατά διαστήματα ισχυρά και μέχρι της Κυριακή θα σαρώσουν όλη τη χώρα!

Η δυτική Ελλάδα, η βόρεια και το Αιγαίο φαίνεται να δέχονται προς το παρών τα μεγαλύτερα ύψη βροχής».