Λαβρόφ: Η στρατιωτική βοήθεια σημαίνει ότι το ΝΑΤΟ ουσιαστικά έχει εμπλακεί σε πόλεμο με τη Ρωσία

Οι παραδόσεις δυτικών όπλων στην Ουκρανία σημαίνουν ότι το ΝΑΤΟ ουσιαστικά έχει εμπλακεί σε πόλεμο με τη Ρωσία, υποστήριξε ο Σεργκέι Λαβρόφ.

Η Μόσχα βλέπει αυτά τα όπλα ως θεμιτούς στόχους, συμπλήρωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών. «Αυτά τα όπλα θα είναι ένας θεμιτός στόχος για τις στρατιωτικές ενέργειες της Ρωσίας, στο πλαίσιο της ειδικής επιχείρησης», επεσήμανε.

Οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στη δυτική Ουκρανία έχουν μπει στο στόχαστρο πάνω από μία φορά, από τις ρωσικές δυνάμεις, σημείωσε ο Λαβρόφ. «Πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά;», συμπλήρωσε. «Το ΝΑΤΟ, ουσιαστικά, έχει εμπλακεί σε πόλεμο με τη Ρωσία διά αντιπροσώπου και εξοπλίζει αυτόν τον αντιπρόσωπο. Ο πόλεμος είναι πόλεμος», υπογράμμισε.

Η Ρωσία θέλει να αποκλείσει την απειλή πυρηνικών συγκρούσεων, παρά τους υψηλούς κινδύνους που υπάρχουν επί του παρόντος και επιθυμεί να περιορίσει όλες τις πιθανότητες «τεχνητής» αύξησης αυτών των κινδύνων, υποστήριξε.

«Αυτή είναι η βασική θέση μας, στην οποία βασίζουμε τα πάντα. Οι κίνδυνοι τώρα είναι σημαντικοί. Δεν θα ήθελα να αυξήσω τεχνητά αυτούς τους κινδύνους. Πολλοί θα το ήθελαν. Ο κίνδυνος είναι σοβαρός, πραγματικός. Και δεν πρέπει να τον υποτιμούμε», συμπλήρωσε.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι θα συνεχιστούν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία, αλλά προειδοποίησε ότι παραμένει ένας «αληθινός» κίνδυνος για τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών επέκρινε τον τρόπο που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσεγγίζει τις συνομιλίες, κατηγορώντας τον ότι «προσποιείται» πως διαπραγματεύεται, ενώ τον αποκάλεσε «καλό ηθοποιό».

«Η καλή θέληση έχει όρια. Αλλά αν δεν είναι αμοιβαία, αυτό δεν βοηθά τη διαπραγματευτική διαδικασία», δήλωσε. «Αλλά συνεχίζουμε να μετέχουμε σε διαπραγματεύσεις με την ομάδα που όρισε ο Ζελένσκι και αυτές οι επαφές θα συνεχιστούν», πρόσθεσε.

Ο Λαβρόφ δήλωσε σίγουρος ότι «όλα σαφώς θα τελειώσουν με την υπογραφή μιας συμφωνίας». Όμως, οι παράμετροι αυτής της συμφωνίας «θα καθοριστούν από τις μάχες που θα έχουν λάβει χώρα τη στιγμή που η συμφωνία θα γίνει πραγματικότητα».

Στις ίδιες δηλώσεις, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι ουσιαστικά «διέκοψαν όλες τις επαφές», απλά επειδή «είμαστε υποχρεωμένοι να υπερασπιστούμε τους Ρώσους στην Ουκρανία».

«Η Ρωσία διαισθάνεται την ήττα»

Η Μόσχα διαισθάνεται την ήττα, σχολίασε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Ντμίτρο Κουλέμπα, αναφερόμενος στα λεγόμενα του Ρώσου ομολόγου του.

«Η Ρωσία χάνει την τελευταία ελπίδα να τρομάξει τον κόσμο για να μην υποστηρίζει την Ουκρανία. Για αυτό γίνεται λόγος για πραγματικό κίνδυνο για τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό σημαίνει μόνο ότι η Μόσχα διαισθάνεται την ήττα στην Ουκρανία», έγραψε σε ανάρτηση στο Twitter.

«Για αυτό ο κόσμος θα πρέπει να επιμείνει στην υποστήριξη της Ουκρανίας, έτσι ώστε να υπερισχύσουμε και να διαφυλάξουμε την ευρωπαϊκή και παγκόσμια ασφάλεια», συμπλήρωσε ο Κουλέμπα.

