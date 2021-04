Στην απόφαση να μην ανανεώσει το επόμενο έτος τα συμβόλαια εμβολίων covid-19 με εταιρείες όπως οι Astrazeneca και Johnson & Johnson, προχώρησε η Κομισιόν.

Αυτό αναφέρει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο την ιταλική εφημερίδα La Stampa, η οποία με τη σειρά της επικαλείται πηγή από το ιταλικό Υπουργείο Υγείας.

«Η Κομισιόν, σε συμφωνία με ηγέτες πολλών χωρών της Ε.Ε., αποφάσισε ότι τα συμβόλαια με τις εταιρείες που παράγουν εμβόλια ιικού φορέα και που ισχύουν για το τρέχον έτος δεν θα ανανεωθούν μετά τη λήξη τους», γράφει η ιταλική εφημερίδα.

Το δημοσίευμα προσθέτει ότι οι Βρυξέλλες θα προτιμούσαν να επικεντρωθούν στα εμβόλια τύπου mRNA, όπως αυτά των εταιρειών Pfizer και Moderna.

