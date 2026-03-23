Κύπρος: Το αντιτορπιλικό HMS Dragon έφτασε στην Ανατολική Μεσόγειο

Το πλοίο θα ενταχθεί από το βράδυ της Δευτέρας στην επιχειρησιακή άμυνα της Κύπρου, σε συνεργασία με συμμαχικές δυνάμεις

The LiFO team
Φωτ. UK Department of Defense
Το βρετανικό αντιτορπιλικό HMS Dragon έφτασε στην Ανατολική Μεσόγειο, τρεις εβδομάδες μετά το πλήγμα με drone σε βρετανική βάση στην Κύπρο, ενισχύοντας την παρουσία του Ηνωμένου Βασιλείου στην περιοχή.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, δήλωσε ότι το πλοίο θα ενταχθεί από το βράδυ της Δευτέρας στην επιχειρησιακή άμυνα της Κύπρου, σε συνεργασία με συμμαχικές δυνάμεις.

Η αποστολή του έρχεται μετά την επίθεση σε βάση της RAF στο Ακρωτήρι, η οποία αποδόθηκε σε drone ιρανικής κατασκευής, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια της βρετανικής στρατιωτικής παρουσίας στο νησί.

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου κατηγορήθηκε ότι καθυστέρησε στην αποστολή πολεμικού πλοίου, ιδιαίτερα καθώς χώρες όπως η Ελλάδα και η Γαλλία είχαν ήδη ενισχύσει τη ναυτική παρουσία τους γύρω από την Κύπρο μετά το περιστατικό.

Το HMS Dragon βρισκόταν σε προγραμματισμένη συντήρηση στο Πόρτσμουθ, η οποία ολοκληρώθηκε εσπευσμένα μέσα σε έξι ημέρες, με τα πληρώματα να εργάζονται εντατικά. Κόμματα της αντιπολίτευσης υποστήριξαν ότι η κυβέρνηση όφειλε να έχει προβλέψει την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και να είχε μετακινήσει εγκαίρως στρατιωτικά μέσα στην περιοχή.

Ενίσχυση της άμυνας στην Κύπρο

Σύμφωνα με τον Βρετανό υπουργό Άμυνας, περίπου 500 επιπλέον στελέχη αεράμυνας έχουν ήδη αναπτυχθεί στην Κύπρο, ενώ η Βρετανία συνεργάζεται στενά με τη Λευκωσία και συμμάχους όπως οι ΗΠΑ, η Γαλλία και η Ελλάδα. Βρετανικά αεροσκάφη και ναυτικές δυνάμεις έχουν καταγράψει σχεδόν 900 ώρες επιχειρήσεων στην περιοχή, καλύπτοντας χώρες όπως η Ιορδανία, το Μπαχρέιν, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το HMS Dragon, εξοπλισμένο με το σύστημα πυραύλων Sea Viper, αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αναχαίτιση drones και πυραύλων, προστατεύοντας βρετανικές εγκαταστάσεις και συμφέροντα.

Ο Χίλι επιβεβαίωσε επίσης ότι το Ιράν επιχείρησε να πραγματοποιήσει επιθέσεις κατά της κοινής βρετανοαμερικανικής βάσης στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία, χωρίς να υπάρξει επιτυχία. Παράλληλα, το Λονδίνο κατηγορεί την Τεχεράνη ότι απειλεί τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, μέσω ναρκοθέτησης και επιθέσεων σε εμπορικά πλοία.

Η Βρετανία έχει ήδη δώσει άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν τις βάσεις της για αμυντικά πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων, ενώ συμμετέχει στον σχεδιασμό επιχειρήσεων για την αποκατάσταση της ασφάλειας στο κρίσιμο πέρασμα.

Στόχος η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ

Τα Στενά του Ορμούζ, βασική αρτηρία για τη μεταφορά ενέργειας παγκοσμίως, έχουν καταστεί σχεδόν απροσπέλαστα τις τελευταίες εβδομάδες, λόγω των επιθέσεων και της αστάθειας.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι η χώρα του θα διαδραματίσει «ηγετικό ρόλο» στις προσπάθειες για την επαναφορά της ασφαλούς ναυσιπλοΐας, ώστε τα εμπορικά πλοία να μπορούν να κινούνται χωρίς κίνδυνο.

Με πληροφορίες από BBC

