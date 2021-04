Δεν υπάρχει αρκετό κοινό έδαφος για την επανάληψη των συνομιλιών για το Κυπριακό, δήλωσε ο γ.γ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες σκιαγραφώντας την άδοξη λήξη των συνομιλιών της Πενταμερούς στη Γενεύη για την επίλυση του Κυπριακού.

«Η αλήθεια είναι πως στο τέλος των προσπαθειών μας, δεν έχουμε βρει ακόμη αρκετό κοινό έδαφος που θα επιτρέψει την επανάληψη των επίσημων συνομιλιών» σε σχέση με μια διευθέτηση του Κυπριακού, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.

Πρόσθεσε δε, πως τα Ηνωμένα Έθνη θα κάνουν μια νέα προσπάθεια «πιθανώς σε δύο ή τρεις μήνες».

«Δεν θα τα παρατήσουμε. Θα συνεχίσουμε τις διαβουλεύσεις μας για να δημιουργήσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την επόμενη συνάντηση» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο γ.γ του ΟΗΕ σημείωσε ότι η συνάντηση τόσο με την ελληνοκυπριακή πλευρά, όσο και με την τουρκοκυπριακή δεν ήταν μια εύκολη συνάντηση.

"We will not give up. We will continue with our consultations to create the best possible conditions for the next meeting, which could happen in the next 2 to 3 months" says @un Chief @antonioguterres at the end of the #CyprusTalks in Geneva. pic.twitter.com/E0Azm9PIMa — UN Geneva (@UNGeneva) April 29, 2021

«Η δική μου εντολή είναι σαφής. Να παλέψω για την ασφάλεια και την ευημερία των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων που αξίζουν να ζήσουν μαζί.

»Έτσι συμφωνήσαμε ότι θα γίνει στο μέλλον ακόμη μία συνάντηση των 5+1 με την προοπτική να εξασφαλίσουμε κοινό έδαφος για συνομιλίες.

»Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ότι μπορούμε για να προχωρήσει αυτή την προσπάθεια και να εξασφαλίσουμε θετικά αποτελέσματα», δήλωσε ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες.

"We have not yet found enough common ground yet. But I do not give up. My agenda is simple: to fight for the security and wellbeing of the Cypriots, who deserve to live in peace and prosperity together," -- @antonioguterres on #CyprusTalks pic.twitter.com/NK7QLXvlwz — UN Geneva (@UNGeneva) April 29, 2021