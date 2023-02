Κυκλώνας «σαρώνει» τη Νέα Ζηλανδία: Πλημμύρες και κατολισθήσεις - Κάτοικοι ανέβηκαν σε στέγες για να σωθούν

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί η Νέα Ζηλανδίας, για τρίτη φορά στην ιστορία της, λόγω του κυκλώνα Γκαμπριέλ που «σφυροκοπά» τη χώρα. Πλημμύρες, κατολισθήσεις και κατεστραμμένα σπίτια συνθέτουν την εικόνα.

«Ο κυκλώνας Γκαμπριέλ είναι το πιο σημαντικό καιρικό φαινόμενο που έχει δει η Νέα Ζηλανδία αυτόν τον αιώνα. Η σοβαρότητα και οι ζημιές που βλέπουμε δεν έχουν παρατηρηθεί εδώ και μια γενιά» δήλωσε ο πρωθυπουργός Κρις Χίπκινς. «Εξακολουθούμε να σχηματίζουμε την εικόνα των επιπτώσεων του κυκλώνα, το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Αλλά αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι οι επιπτώσεις είναι σημαντικές και είναι εκτεταμένες».

Facebook Twitter Φωτ.: NEW ZEALAND POLICE HANDOUT/EPA

Περί τα 2.500 άτομα έχουν εκτοπιστεί έως τώρα, αλλά ο αριθμός αναμένεται να αναθεωρηθεί καθώς υπάρχουν απροσπέλαστες περιοχές με τις οποίες έχει διακοπεί κάθε επικοινωνία.

Ο υπουργός Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών, Κίραν Μακάνουλι, δήλωσε ότι η Γκαμπριέλ ήταν «ένα πρωτοφανές καιρικό φαινόμενο».

Cyclone Gabrielle lashed New Zealand, causing extensive flooding, landslides and damage to infrastructure and prompting the country to declare a national state of emergency for only the third time in its history https://t.co/Ali5GD4tVM pic.twitter.com/CFqZ7vXZ0k