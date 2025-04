Κοπεγχάγη: Ηλικιωμένος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και έπεσε πάνω σε 11 ανθρώπους

Σοβαρό ατύχημα με αρκετούς τραυματίες, σημειώθηκε όταν ένας ηλικιωμένος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του στην Κοπεγχάγη.

Το περιστατικό σημειώθηκε σύμφωνα με το AFP στο κέντρο της Κοπεγχάγης, όταν σύμφωνα με τις μαρτυρίες ένας ηλικιωμένος οδηγώντας το αυτοκίνητο του, πιθανότατα προσέκρουσε σε εμπόδιο εργοταξίου και έχασε τον έλεγχο του.

«Μετά το αυτοκίνητο συνέχισε, χτύπησε έναν ποδηλάτη και ανέβηκε στο πεζοδρόμιο κοντά σε ένα καφέ όπου υπάρχει εξωτερικός χώρος σαν βεράντα, και συνέχισε πάνω στο πεζοδρόμιο, όπου έριξε κάτω και άλλους ανθρώπους», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

🚨 DDF BREAKING — SILENCE IN COPENHAGEN 🚨

A car plows into pedestrians in Denmark’s capital — multiple injured.

The headlines are cautious. The facts are blurred.

And once again, the usual voices are silent.



The Muslim elite in Europe — quick to accuse, quick to cry… pic.twitter.com/26A2LqlhZa