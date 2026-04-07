Κωνσταντινούπολη: Πυροβολισμοί έξω από το προξενείο του Ισραήλ - «Εξουδετερώθηκαν 3 ύποπτοι»

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν έξω από το προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη.

Πληροφορίες από τουρκικά μέσα ανέφεραν, από την αρχή, πως «εξουδετερώθηκαν 3 ύποπτοι». Στη συνέχεια, το αστυνομικό τμήμα της Κωνσταντινούπολης δήλωσε ότι «τρία άτομα εξουδετερώθηκαν. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν από την ανταλλαγή πυροβολισμών».

Από τους τρεις δράστες, οι δύο σκοτώθηκαν ενώ ο ένας τραυματίστηκε και συνελήφθη.

BREAKING: Three people shot dead by security forces at the Israeli Consulate in Istanbul, Turkey ; officers also injured, Turkish media report. https://t.co/bu3qH3wBgY pic.twitter.com/Nqbt74wyxY — Inside the conflict (@InsidConflict) April 7, 2026

Ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ δήλωσε: «Σχετικά με τις αναφορές για πυροβολισμούς γύρω από το ισραηλινό προξενείο στην περιοχή Μπεσίκτας της Κωνσταντινούπολης, έχουν διοριστεί ένας αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας και δύο εισαγγελείς. Οι εισαγγελείς μας έχουν ξεκινήσει τις έρευνές τους».

Κωνσταντινούπολη: Η μαρτυρία δημοσιογράφου για τους πυροβολισμούς

Ο δημοσιογράφος Tamer Oskay, σε δήλωσή του στο CNN TÜRK, ανέφερε:

«Η αστυνομία της Κωνσταντινούπολης είχε ήδη λάβει προφυλάξεις εδώ και μέρες για μια πιθανή επίθεση. Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, σήμερα τρεις δράστες επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν απόπειρα δολοφονίας στον 7ο όροφο του κτιρίου του προξενείου στο Levent. Οι φρουροί ασφαλείας και οι αστυνομικοί στην πόρτα παρατήρησαν την κατάσταση. Δύο από τους τρεις δράστες εθεάθησαν να φέρουν όπλα με μακριά κάννη. Η αστυνομία τους προειδοποίησε να σταματήσουν ανοίγοντας πυρ. Ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών. Αμέσως μετά την ανταλλαγή πυροβολισμών, δύο δράστες πυροβολήθηκαν από έμπειρες αστυνομικές ομάδες. Ο τρίτος δράστης κρύφτηκε πίσω από ένα όχημα και συνέχισε να πυροβολεί την αστυνομία. Στόχος του ήταν να εισέλθει στο κτίριο. Προσπαθούσε να φτάσει στο προξενείο. Αφού οι αστυνομικές ομάδες ανταπέδωσαν τα πυρά, ο τρίτος δράστης πυροβολήθηκε επίσης. Συνελήφθη τραυματίας. Τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή έχουν ενισχυθεί, επειδή εκτιμάται ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλοι δράστες. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν επίσης, ως αποτέλεσμα της ανταλλαγής πυροβολισμών».

Με πληροφορίες από Ηurriyet, Anadolu

