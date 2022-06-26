Κωνσταντινούπολη: Η αστυνομία διέλυσε την παρέλαση για το Pride -Έγιναν προσαγωγές

Την παρέλαση υπερηφάνειας στην Κωνσταντινούπολη διέλυσε η αστυνομία, όπως μεταδίδει το AFP.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, οι αρχές διέλυσαν την παρέλαση και προχώρησαν σε προσαγωγές, ανάμεσά τους και ένας φωτογράφος του AFP.

Από την πλευρά του το SYKP İstanbul, ενημέρωσε μέσω Twitter ότι κρατούνται 6 μέλη του.

«Η αστυνομία επιτέθηκε στην Παρέλαση Υπερηφάνειας της Κωνσταντινούπολης. Πολλά άτομα, μεταξύ των οποίων και 6 μέλη μας, προφυλακίστηκαν. Οι απαγορεύσεις και οι προφυλακίσεις δεν μπορούν να μας εκφοβίσουν! Κάθε πορεία μας είναι μια παρέλαση υπερηφάνειας!», έγραψε.

İstanbul Onur Yürüyüşü'ne polis saldırdı. Aralarında 6 parti üyemizin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yasaklar ve gözaltılar bizi yıldıramaz!



Her yürüyüşümüz Onur Yürüyüşü!#OnurYürüyüşüYasaklanamaz#Pride2022 pic.twitter.com/ClrP1kYdNZ