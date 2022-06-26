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Κωνσταντινούπολη: Η αστυνομία διέλυσε την παρέλαση για το Pride -Έγιναν προσαγωγές

Ανάμεσά τους και φωτογράφος του AFP

Κωνσταντινούπολη: Η αστυνομία διέλυσε την παρέλαση για το Pride -Έγιναν προσαγωγές Facebook Twitter
The LiFO team
The LiFO team
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Την παρέλαση υπερηφάνειας στην Κωνσταντινούπολη διέλυσε η αστυνομία, όπως μεταδίδει το AFP.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, οι αρχές διέλυσαν την παρέλαση και προχώρησαν σε προσαγωγές, ανάμεσά τους και ένας φωτογράφος του AFP.

Από την πλευρά του το SYKP İstanbul, ενημέρωσε μέσω Twitter ότι κρατούνται 6 μέλη του.

«Η αστυνομία επιτέθηκε στην Παρέλαση Υπερηφάνειας της Κωνσταντινούπολης. Πολλά άτομα, μεταξύ των οποίων και 6 μέλη μας, προφυλακίστηκαν. Οι απαγορεύσεις και οι προφυλακίσεις δεν μπορούν να μας εκφοβίσουν! Κάθε πορεία μας είναι μια παρέλαση υπερηφάνειας!», έγραψε.

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