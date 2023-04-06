Κωνσταντινούπολη: Βίντεο από κατάρρευση πενταόροφου κτιρίου

Ένα ερειπωμένο πενταόροφο κτίριο κατέρρευσε σε γειτονιά της Κωνσταντινούπολης στην Τουρκία.

Συγκεκριμένα πριν από την ολοκληρωτική κατάρρευση του κτιρίου, το οποίο ήταν εγκαταλελειμμένο στο Μπεϊόγλου της Κωνσταντινούπολης, αρχικά υπήρξε πτώση κάποιων υλικών στο δρόμο.

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν και απέκλεισαν την ευρύτερη περιοχή που βρισκόταν το κτίριο στο Μπεϊόγλου, περιοχή που άλλοτε ήταν γνωστή ως Πέραν. Σε λίγη ώρα το κτίριο κατέρρευσε ολοσχερώς. Ενώ η στιγμή της κατάρρευσης αποτυπωνόταν στην κάμερα, ένα πυκνό σύννεφο σκόνης κάλυψε την ατμόσφαιρα.

Σημειώνεται πως για την ακαταλληλότητα του κτιρίου είχαν προειδοποιήσει φορείς χωρίς όμως ανταπόκριση.

ÇOK ÖNEMLİ UYARIMIZDIR;



Şu dakikalarda Karaköy Kemeraltı Caddesi üzerinde bulunan tarihi yapı çökmek üzeredir.



Uzun bir süredir Kültür Bakanlığı koruma kuruluna, yetkili ilçe belediyesine ve mülk sahibine konunun aciliyetini belirten tüm uyarılarımıza rağmen herhangi bir… pic.twitter.com/YhyrweXDCl