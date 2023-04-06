Κωνσταντινούπολη: Βίντεο από κατάρρευση πενταόροφου κτιρίου

Ένα ερειπωμένο πενταόροφο κτίριο κατέρρευσε σε γειτονιά της Κωνσταντινούπολης στην Τουρκία.
Συγκεκριμένα πριν από την ολοκληρωτική κατάρρευση του κτιρίου, το οποίο ήταν εγκαταλελειμμένο στο Μπεϊόγλου της Κωνσταντινούπολης, αρχικά υπήρξε πτώση κάποιων υλικών στο δρόμο.
Οι αρχές κινητοποιήθηκαν και απέκλεισαν την ευρύτερη περιοχή που βρισκόταν το κτίριο στο Μπεϊόγλου, περιοχή που άλλοτε ήταν γνωστή ως Πέραν. Σε λίγη ώρα το κτίριο κατέρρευσε ολοσχερώς. Ενώ η στιγμή της κατάρρευσης αποτυπωνόταν στην κάμερα, ένα πυκνό σύννεφο σκόνης κάλυψε την ατμόσφαιρα.
KARAKÖY'DEKİ 5 KATLI BİNANIN ÇÖKME ANI— Sabah (@sabah) April 6, 2023
Karaköy'de yıkılma riski bulunan ve çevresinde güvenlik önlemi alınan 5 katlı tarihi metruk bina tamamen çöktü. pic.twitter.com/iBTCPp3QCj
#SonDakika— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 6, 2023
Karaköy'de kısmen çöken 5 katlı metruk bina tamamen çöktühttps://t.co/DSs553KWiN pic.twitter.com/lOx2VxTWsS
Σημειώνεται πως για την ακαταλληλότητα του κτιρίου είχαν προειδοποιήσει φορείς χωρίς όμως ανταπόκριση.
ÇOK ÖNEMLİ UYARIMIZDIR;— Mahir Polat (@mhrpolat) April 6, 2023
Şu dakikalarda Karaköy Kemeraltı Caddesi üzerinde bulunan tarihi yapı çökmek üzeredir.
Uzun bir süredir Kültür Bakanlığı koruma kuruluna, yetkili ilçe belediyesine ve mülk sahibine konunun aciliyetini belirten tüm uyarılarımıza rağmen herhangi bir… pic.twitter.com/YhyrweXDCl
İBB'nin yıkılacağını fark edip, ilçe belediyesini ve koruma kurulunu göreve çağırdığı Karaköy’deki tarihi yapı göz göre göre çöktü. pic.twitter.com/EgM4oP1aqG— İBB Haber (@ibbhabercomtr) April 6, 2023
#SONDAKİKA İstanbul Karaköy'de sabah saatlerinde kısmi çökmeler meydana gelen 5 katlı metruk bina çöktü. İşte çökme anına ilişkin detaylar... pic.twitter.com/ymy8cCLkOp— 24 TV (@yirmidorttv) April 6, 2023