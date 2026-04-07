Κωνσταντινούπολη: Αδέλφια και με ποινικό παρελθόν οι δράστες - Πώς έφτασαν στο ισραηλινό προξενείο

Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες είναι ο απολογισμός του περιστατικού με τους πυροβολισμούς έξω από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη, με νεότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση και το ποινικό παρελθόν των δραστών, να έρχονται στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες έφτασαν στην περιοχή Λεβέντ και κινήθηκαν προς το κτίριο του προξενείου, φέροντας βαριά οπλισμό. Οι αστυνομικοί και οι φρουροί ασφαλείας αντιλήφθηκαν έγκαιρα την παρουσία τους και τους κάλεσαν να σταματήσουν.

Όταν οι δράστες άνοιξαν πυρ, ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών με τις παρούσες δυνάμεις ασφαλείας. Δύο από τους τρεις ένοπλους έπεσαν νεκροί επί τόπου, ενώ ο τρίτος επιχείρησε να καλυφθεί πίσω από όχημα και να συνεχίσει την επίθεση. Τελικά τραυματίστηκε και συνελήφθη.

Πυροβολισμοί στην Κωνσταντινούπολη: Ποιοι ήταν και πώς έφτασαν στο σημείο οι δράστες

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής τραυματίστηκαν ελαφρά δύο αστυνομικοί, ενώ στην περιοχή παραμένουν αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο ύπαρξης και άλλων συνεργών. Οι αρχές κάνουν λόγο για οργανωμένη και προσχεδιασμένη επίθεση, με στόχο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το προσωπικό του προξενείου. Μάρτυρες ανέφεραν ότι οι πυροβολισμοί διήρκεσαν περίπου δέκα λεπτά.

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Μουστάφα Τσιφτσί, επιβεβαίωσε ότι οι τρεις δράστες «εξουδετερώθηκαν», σημειώνοντας ότι οι δύο αστυνομικοί που τραυματίστηκαν είναι εκτός κινδύνου.

Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιούλ δήλωσε ότι «η επίθεση αντιμετωπίστηκε με τον μικρότερο δυνατό αντίκτυπο χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της αστυνομίας».

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι δράστες είχαν φτάσει στην Κωνσταντινούπολη από τη Σμύρνη με νοικιασμένο όχημα. Οι αρχές εξετάζουν το προφίλ τους, με έναν εξ αυτών να φέρεται να συνδέεται με οργάνωση που σχετίζεται με θρησκευτικούς σκοπούς, ενώ δύο ήταν αδέλφια, εκ των οποίων ο ένας είχε ποινικό παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το δίκτυο των δραστών και να διαπιστώσουν αν υπήρχε ευρύτερο σχέδιο επίθεσης.

Κωνσταντινούπολη: Η μαρτυρία δημοσιογράφου για τους πυροβολισμούς

Ο δημοσιογράφος Tamer Oskay, σε δήλωσή του στο CNN TÜRK, ανέφερε:

«Η αστυνομία της Κωνσταντινούπολης είχε ήδη λάβει προφυλάξεις εδώ και μέρες για μια πιθανή επίθεση. Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, σήμερα τρεις δράστες επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν απόπειρα δολοφονίας στον 7ο όροφο του κτιρίου του προξενείου στο Levent. Οι φρουροί ασφαλείας και οι αστυνομικοί στην πόρτα παρατήρησαν την κατάσταση. Δύο από τους τρεις δράστες εθεάθησαν να φέρουν όπλα με μακριά κάννη. Η αστυνομία τους προειδοποίησε να σταματήσουν ανοίγοντας πυρ. Ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών. Αμέσως μετά την ανταλλαγή πυροβολισμών, δύο δράστες πυροβολήθηκαν από έμπειρες αστυνομικές ομάδες. Ο τρίτος δράστης κρύφτηκε πίσω από ένα όχημα και συνέχισε να πυροβολεί την αστυνομία. Στόχος του ήταν να εισέλθει στο κτίριο. Προσπαθούσε να φτάσει στο προξενείο. Αφού οι αστυνομικές ομάδες ανταπέδωσαν τα πυρά, ο τρίτος δράστης πυροβολήθηκε επίσης. Συνελήφθη τραυματίας. Τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή έχουν ενισχυθεί, επειδή εκτιμάται ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλοι δράστες. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν επίσης, ως αποτέλεσμα της ανταλλαγής πυροβολισμών».

Με πληροφορίες από CNN Turk, Anadolu, Hurriyet