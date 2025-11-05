ΔΙΕΘΝΗ
Κλαούντια Σέινμπαουμ: Θα κινηθεί νομικά απέναντι στον άνδρα που την παρενόχλησε σε δημόσια εμφάνισή της

«Aν δεν υποβάλω μήνυση, τι θα συμβεί με τις υπόλοιπες Μεξικανές γυναίκες; Αν το κάνουν αυτό στην πρόεδρο, τι θα γίνει με όλες τις άλλες;», δήλωσε η πρόεδρος του Μεξικού

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, ανακοίνωσε ότι θα υποβάλει μήνυση εναντίον ενός άνδρα που την παρενόχλησε σεξουαλικά κατά τη διάρκεια δημόσιας εμφάνισής της, τονίζοντας πως η απόφασή της αφορά όλες τις γυναίκες της χώρας.

Βίντεο από κινητό τηλέφωνο δείχνει το περιστατικό, που σημειώθηκε την Τρίτη κοντά στο Εθνικό Παλάτι στην Πόλη του Μεξικού.
Η Σέινμπαουμ συνομιλεί με υποστηρικτές, όταν ένας άνδρας την πλησιάζει από πίσω, προσπαθεί να τη φιλήσει στον λαιμό και να αγγίξει το σώμα της. Η πρόεδρος απομακρύνεται άμεσα, ενώ μέλος της ομάδας ασφαλείας της επεμβαίνει. Ο δράστης συνελήφθη λίγο αργότερα.

«Η άποψή μου είναι πως, αν δεν υποβάλω μήνυση, τι θα συμβεί με τις υπόλοιπες Μεξικανές γυναίκες; Αν το κάνουν αυτό στην πρόεδρο, τι θα γίνει με όλες τις άλλες;» δήλωσε η Σέινμπαουμ σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη.

«Αποφάσισα να προχωρήσω, γιατί πρόκειται για κάτι που βίωσα ως γυναίκα — κάτι που όλες οι γυναίκες στη χώρα μας αντιμετωπίζουν. Το έχω ζήσει και στο παρελθόν, όταν δεν ήμουν πρόεδρος, ακόμη και ως φοιτήτρια.»

Η πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα κινηθεί νομικά, καθώς ο ύποπτος φέρεται να είχε παρενοχλήσει και άλλες γυναίκες στο πλήθος. «Πρέπει να μπουν όρια», τόνισε.

Οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών υποστήριξαν πως το περιστατικό αποκαλύπτει την πατριαρχική κουλτούρα που είναι βαθιά ριζωμένη στη μεξικανική κοινωνία, όπου ορισμένοι άνδρες εξακολουθούν να πιστεύουν ότι έχουν το δικαίωμα να αγγίξουν ή να παρενοχλήσουν ακόμη και την πρόεδρο της χώρας.

Μεξικό: Ανησυχία για την ασφάλεια της προέδρου Σέινμπάοουμ

Η γυναικοκτονία παραμένει τεράστιο πρόβλημα στο Μεξικό, όπου εκτιμάται ότι το 98% των εγκλημάτων με βάση το φύλο μένει ατιμώρητο. Η Σέινμπαουμ είχε δεσμευθεί προεκλογικά να αντιμετωπίσει τη βία κατά των γυναικών, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική βελτίωση στους δείκτες αυτής της εγκληματικότητας.

Το περιστατικό έρχεται εν μέσω συζητήσεων για την ασφάλεια της ίδιας της προέδρου και των πολιτικών εν γένει. Όπως και ο προκάτοχός της, Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, η Σέινμπαουμ επιλέγει να έχει στενή επαφή με τους πολίτες, συχνά χωρίς αυστηρά μέτρα ασφαλείας, κάτι που έχει προκαλέσει ανησυχία στην ομάδα της. Παρ’ όλα αυτά, δήλωσε ότι δεν προτίθεται να αλλάξει αυτή την πολιτική.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του δημάρχου του Ουρουαπάν, Κάρλος Μάνζο, στην πολιτεία Μιτσοακάν, κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Ημέρας των Νεκρών. Ο Μάνζο είχε καλέσει την πρόεδρο να αυξήσει την ομοσπονδιακή υποστήριξη στην περιοχή για την αντιμετώπιση των καρτέλ ναρκωτικών.

Περίπου 35 υποψήφιοι πολιτικοί δολοφονήθηκαν στην πορεία προς τις γενικές εκλογές πέρυσι, την πιο αιματηρή προεκλογική περίοδο στη σύγχρονη ιστορία του Μεξικού.

Παρά τις δυσκολίες, η Σέινμπαουμ έχει πετύχει ορισμένες προόδους στην ενίσχυση της ασφάλειας, ιδιαίτερα στην πάταξη του παράνομου εμπορίου φαιντανύλης, θέμα-προτεραιότητα και για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Με πληροφορίες από BBC

