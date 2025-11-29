Κίνα: Ουρές εκατομμυρίων για μία θέση στο Δημόσιο – 3,7 εκατ. υποψήφιοι διεκδικούν 38.100 θέσεις

Αριθμός–ρεκόρ συμμετεχόντων καταγράφεται φέτος στις εθνικές εξετάσεις πρόσληψης στη δημόσια διοίκηση της Κίνας, με περίπου 3,7 εκατομμύρια υποψήφιους να διεκδικούν μόλις 38.100 θέσεις εργασίας σε κρατικές υπηρεσίες. Οι εξετάσεις διεξάγονται αυτό το Σαββατοκύριακο, σε μια περίοδο όπου όλο και περισσότεροι νέοι προτιμούν την ασφάλεια του Δημοσίου έναντι της αβεβαιότητας του ιδιωτικού τομέα.

Η ζήτηση είναι πρωτοφανής: κατά μέσο όρο 97 άτομα ανταγωνίζονται για κάθε διαθέσιμη θέση. Η πιο δημοφιλής από αυτές –σύμφωνα με τα κινεζικά ΜΜΕ– είναι μια θέση υπαλλήλου μετανάστευσης στην πόλη Ρούιλι, στα σύνορα με τη Μιανμάρ, για την οποία έχουν υποβληθεί 6.470 αιτήσεις.

Κίνα: Αλλαγές στα όρια ηλικίας και «νέα πραγματικότητα» στην αγορά εργασίας

Οι φετινές εξετάσεις είναι οι πρώτες μετά την αύξηση των ορίων ηλικίας για τους υποψηφίους, ώστε να συμβαδίζουν με τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις συνταξιοδότησης. Το μέγιστο όριο για τους ανειδίκευτους ανέβηκε από τα 35 στα 38 έτη, ενώ για όσους έχουν μεταπτυχιακό τίτλο από τα 40 στα 43.

Καθώς η κινεζική οικονομία μετατοπίζεται από θέσεις υψηλής ειδίκευσης σε χαμηλότερης αμοιβής προσωρινή εργασία, οι δημόσιες θέσεις θεωρούνται περισσότερο ασφαλείς, παρά το γεγονός ότι πολλές από αυτές προσφέρουν χαμηλότερους μισθούς. Στον δημόσιο τομέα στη χώρα έχει αποδοθεί ιστορικά ο τίτλος «σιδερένιο μπολ με ρύζι» – δηλαδή εργασία εφ’ όρου ζωής.

Με 12 εκατομμύρια νέους αποφοίτους να εισέρχονται κάθε χρόνο στην αγορά εργασίας, η προτίμηση προς το Δημόσιο έχει ενισχυθεί, ιδιαίτερα μετά τη ραγδαία άνοδο της ανεργίας των νέων, που έφτασε πέρυσι στο ιστορικό 21,3%, πριν η κυβέρνηση σταματήσει προσωρινά τη δημοσίευση των σχετικών στοιχείων.

Σκληρές εξετάσεις με πολιτικό προσανατολισμό

Οι εξετάσεις φημίζονται για την υψηλή τους δυσκολία, με ερωτήσεις που καλύπτουν νομική, φυσική, βιολογία, πολιτική επιστήμη και λογική. Από πέρυσι περιλαμβάνουν και ενότητα πολιτικής θεωρίας, που αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων «να επιλύουν προβλήματα βάσει των σύγχρονων θεωριών του Κόμματος».

Θέματα του περασμένου έτους αφορούσαν τις πιο σημαντικές ομιλίες του Σι Τζινπίνγκ κατά τους προηγούμενους 12 μήνες και τις συνεδριάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος.

Κοινωνικές επιπτώσεις και «η κατάρα των 35»

Η αύξηση του ορίου ηλικίας έγινε δεκτή με ανακούφιση, καθώς πολλές ιδιωτικές εταιρείες αποφεύγουν να προσλάβουν εργαζομένους άνω των 35. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι μπορούν πλέον να συνδυάσουν την προετοιμασία για τις εξετάσεις με τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις, χωρίς τον φόβο αποκλεισμού λόγω ηλικίας.

Οι φετινές εξετάσεις αναμένεται να αποτελέσουν ένδειξη για το πώς εξελίσσεται η κινεζική αγορά εργασίας σε μια περίοδο οικονομικής αβεβαιότητας, χαμηλής καταναλωτικής ζήτησης και εμπορικών εντάσεων με τις ΗΠΑ. Με 12,7 εκατομμύρια νέους αποφοίτους να ετοιμάζονται να ενταχθούν στην αγορά εργασίας το 2026, το Δημόσιο παραμένει η πιο σταθερή – και πιο πολυπόθητη – επιλογή για τους νέους της Κίνας.