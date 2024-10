Κίνα: Μεγάλη στρατιωτική άσκηση στο Στενό της Ταϊβάν, μετά τις «αυτονομιστικές» δηλώσεις

Την διεξαγωγή μεγάλης στρατιωτικής άσκησης στο Στενό της Ταϊβάν ανακοίνωσε η Κίνα, που κάνει λόγο για «αυστηρή προειδοποίηση» απέναντι στις «αυτονομιστικές πράξεις» από την πλευρά της Ταϊβάν.

Αυτή η εξέλιξη έρχεται στον απόηχο σχολίων του πρόεδρου της νησιωτικής χώρας, Λάι Τσινγκ-τε, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα είχε δηλώσει ότι η «Ταϊβάν δεν υπάγεται στην Κίνα».

Κατά την διάρκεια εορτασμών για την ανεξαρτησία της Ταϊβάν, ο Λάι Τσινγκ-τε είπε, επίσης, ότι η Κίνα δεν έχει «κανένα δικαίωμα» να εκπροσωπεί την Ταϊβάν, προτού προσθέσει: «Δεσμεύομαι να αντισταθώ στην προσάρτηση ή την καταπάτηση της κυριαρχίας μας».

Έτσι, μερικές ημέρες αργότερα ήρθε η απάντηση από την Κίνα, που αναμένεται να διεξάγει ασκήσεις στο στενό της Ταϊβάν, που θα εστιάζουν στον ναυτικό αποκλεισμό του νησιού, αλλά και στον έλεγχο βασικών υποδομών, όπως στα λιμάνια.

The Eastern Theater Command of the #Chinese People's Liberation Army (#PLA) on Monday, organized its troops of army, navy, air force and rocket force to conduct "Joint Sword-2024B" drills in the #Taiwan Strait and the north, south and east of the island of Taiwan. pic.twitter.com/76r6XkTTNe