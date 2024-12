Κίνα: Φαντασμαγορικό θέαμα με έναν «δράκο» μήκους σχεδόν ενός χιλιομέτρου που διασχίζει ποταμό

Ένα φαντασμαγορικό θέαμα δημιούργησαν οι κάτοικοι της αυτόνομης περιοχής Guangxi Zhuang, στην Κίνα, γνωστό και ως η «Παρέλαση χρυσού δράκου», στο πλαίσιο του 24ου Φεστιβάλ Φωτιάς Ψαράδων (Fisherman Fire Festival).

Καθώς έπεφτε η νύχτα, λαμπερά πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό πάνω από ποταμό Yulong, παραπόταμο του μεγάλου ποταμού Lijiang.

In Yangshuo, Guilin, a stunning cultural spectacle comes alive. During a local holiday, a “golden dragon” of bamboo rafts glides across the serene Yulong River, a tributary of the world-famous Lijiang River. 🐉 Video credit by 邱岗诚… pic.twitter.com/M30lzwuhdq

Παράλληλα, στα γαλήνια νερά του ποταμού σχηματίστηκε ένας χρυσός «δράκος» μήκους σχεδόν χιλιομέτρου. Στην πραγματικότητα, επρόκειτο για 68 σχεδίες από μπαμπού συνδεδεμένες μεταξύ τους, αλλά το τελικό αποτέλεσμα είναι άκρως εντυπωσιακό.

The night sky comes alive with the Fishing Fire Festival of Yangshuo Lijiang River! Join the golden dragon parade, the fire phoenix fly, and dazzling fireworks.🎆 Hope you can be there to enjoy it.😃



