ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Κίνα: Εγκλωβισμένη επί 30 ώρες διασώθηκε γράφοντας μήνυμα με το αίμα της

Η Ζου παγιδεύτηκε στον έκτο όροφο χωρίς τροφή και χωρίς πρόσβαση σε τουαλέτα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Κίνα: Εγκλωβισμένη επί 30 ώρες διασώθηκε γράφοντας μήνυμα με το αίμα της Facebook Twitter
Η Ζου από την Κίνα παγιδεύτηκε στον έκτο όροφο χωρίς τροφή και χωρίς πρόσβαση σε τουαλέτα αλλά κατάφερε να σωθεί «στέλνοντας» μήνυμα με το αίμα της/ Φωτ.: Unsplash
0

Μια γυναίκα στην Κίνα που είχε εγκλωβιστεί για 30 ώρες σε κλειδωμένο δωμάτιο κατάφερε να σωθεί, όταν πέταξε από το παράθυρο ένα μήνυμα γραμμένο με το αίμα της πάνω σε μαξιλάρι, σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής κυβέρνησης.

Η γυναίκα, που αναφέρεται μόνο με το επώνυμο Ζου, καθάριζε έναν ξενώνα στην επαρχία Σετσουάν, στη δυτική Κίνα, όταν μπήκε σε δωμάτιο χωρίς να έχει μαζί της το κινητό της, ανέφερε η δημοτική αρχή της πόλης Λεσάν σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πόρτα, λόγω ελαττωματικής κλειδαριάς, δεν μπορούσε να ανοίξει από μέσα και έτσι η Ζου παγιδεύτηκε στον έκτο όροφο χωρίς τροφή και χωρίς πρόσβαση σε τουαλέτα.

Ύστερα από περίπου μιάμιση μέρα προσπαθειών να απεγκλωβιστεί, «σε κατάσταση απελπισίας, δάγκωσε το δάχτυλό της και με το αίμα της έγραψε στο μαξιλάρι ‘110625’, το οποίο πέταξε από το παράθυρο», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Ο αριθμός «625» αντιστοιχούσε στο δωμάτιο όπου βρισκόταν, ενώ το «110» είναι ο αριθμός έκτακτης ανάγκης στην Κίνα.

Το μήνυμα εντόπισε ο διανομέας φαγητού Ζανγκ Κουν, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία.

«Στην αρχή τρόμαξα, αλλά όταν είδα τον αριθμό “110” κατάλαβα ότι επρόκειτο για έκκληση βοήθειας», είπε ο Ζανγκ.

Η αστυνομία έσπασε την πόρτα και απελευθέρωσε τη γυναίκα. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν από τοπικά μέσα, η Ζου εμφανίζεται καταβεβλημένη να ευχαριστεί τους αστυνομικούς.

«Ήρθα χθες το πρωί και έχει περάσει μια μέρα και μια νύχτα», ακούγεται να λέει στο βίντεο.

Ο Ζανγκ, ο διανομέας που ειδοποίησε τις αρχές, τιμήθηκε με χρηματικό ποσό 3.000 γιουάν (περίπου 361 ευρώ) από την τοπική κυβέρνηση του Λεσάν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

 
 
 
Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Φοβάμαι να πάω στο σινεμά»: Ένα ΛΟΑΤΚΙ+ φιλί στο «Lightyear» τρομοκράτησε τον Snoop Dogg

Διεθνή / «Φοβάμαι να πάω στο σινεμά»: Ένα ΛΟΑΤΚΙ+ φιλί στο «Lightyear» τρομοκράτησε τον Snoop Dogg

Ο Αμερικανός ράπερ είπε ότι ένιωσε «φοβισμένος» όταν πήγε τον εγγονό του στον κινηματογράφο και χρειάστηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις για το ομόφυλο ζευγάρι που εμφανίζεται στην ταινία
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Πέντε δημοσιογράφοι ανάμεσα στους νεκρούς αεροπορικών πληγμάτων του Ισραήλ εναντίον νοσοκομείου

Διεθνή / Γάζα: Πέντε δημοσιογράφοι ανάμεσα στους νεκρούς αεροπορικών πληγμάτων του Ισραήλ εναντίον νοσοκομείου

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναγνώρισαν ότι διεξήγαγαν πλήγμα «στην περιοχή του νοσοκομείου» Νάσερ και πρόσθεσαν ότι «στόχος δεν ήταν οι δημοσιογράφοι»
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ θέλει να χρησιμοποιήσει πλουτόνιο του Ψυχρού Πολέμου σε πυρηνικούς αντιδραστήρες

Διεθνή / Ο Τραμπ θέλει να χρησιμοποιήσει πλουτόνιο του Ψυχρού Πολέμου σε πυρηνικούς αντιδραστήρες

Η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει να διαθέσει 20 τόνους πλουτονίου από αποσυναρμολογημένες πυρηνικές κεφαλές σε εταιρείες ενέργειας των ΗΠΑ για χρήση σε αντιδραστήρες, με κόστος μεταφοράς και επεξεργασίας να βαραίνει τη βιομηχανία
LIFO NEWSROOM
Ο Γούντι Άλεν απορρίπτει τις κατηγορίες ότι «ξεπλένει» τα εγκλήματα της Ρωσίας με τη συμμετοχή του σε φεστιβάλ της Μόσχας

Διεθνή / Ο Γούντι Άλεν απορρίπτει τις κατηγορίες ότι «ξεπλένει» τα εγκλήματα της Ρωσίας με τη συμμετοχή του σε φεστιβάλ της Μόσχας

Ο Άλεν εμφανίστηκε διαδικτυακά σε πάνελ που παρουσίασε ο Ρώσος σκηνοθέτης Φιόντορ Μπονταρτσούκ, στενός πολιτικός σύμμαχος του Πούτιν
LIFO NEWSROOM
Διπλωματική κόντρα Γαλλίας - ΗΠΑ: Ο πεθερός της Ιβάνκα Τραμπ κατηγορεί τον Μακρόν για αδράνεια απέναντι στον αντισημιτισμό

Διεθνή / Διπλωματική κόντρα Γαλλίας - ΗΠΑ: Ο πεθερός της Ιβάνκα Τραμπ κατηγορεί τον Μακρόν για αδράνεια απέναντι στον αντισημιτισμό

Ο Τσαρλς Κούσνερ, εβραϊκής καταγωγής και πεθερός της Ιβάνκα Τραμπ, δημοσίευσε ανοικτή επιστολή ου απευθύνεται προσωπικά στον Μακρόν, υποστηρίζοντας ότι οι συζητήσεις για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους «τροφοδοτούν τη βία»
LIFO NEWSROOM
Βαλέρι Ζαλούζνι: Ο «σιωπηλός στρατηγός» που απειλεί την πολιτική κυριαρχία του Ζελένσκι

Διεθνή / Βαλέρι Ζαλούζνι: Ο «σιωπηλός στρατηγός» που απειλεί την πολιτική κυριαρχία του Ζελένσκι

Ο Βαλέρι Ζαλούζνι, πρώην αρχηγός του ουκρανικού στρατού και νυν πρέσβης στο Λονδίνο, θεωρείται ο μόνος που μπορεί να απειλήσει πολιτικά τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι - Οι μυστικές κινήσεις του, οι επαφές με Δύση και ΗΠΑ και τα σενάρια διαδοχής
LIFO NEWSROOM
 
 