Κένυα: Έκρηξη σε φορτηγό που μετέφερε αέριο, τουλάχιστον 2 νεκροί και 222 τραυματίες

Έκρηξη σημειώθηκε σε φορτηγό που μετέφερε αέριο στο Ναϊρόμπι της Κένυας με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά και τουλάχιστον δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, ενώ άλλοι 222 τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κένυας, Ισαάκ Μάιγκουα Μουαούρα, η έκρηξη μετέτρεψε το φορτηγό σε «πελώρια πύρινη σφαίρα» και η φωτιά «εξαπλώθηκε» πολύ γρήγορα στην Εμπακάσι, συνοικία της πρωτεύουσας.

Συμπλήρωσε πως η φωτιά «προκάλεσε ζημιές σε πολλά οχήματα κι εμπορικά κτίρια, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών. Δυστυχώς, πήραν επίσης φωτιά σπίτια ενώ βρίσκονταν οι κάτοικοί τους μέσα, καθώς ήταν αργά τη νύχτα».

Για τους 222 τραυματίες, διευκρίνισε πως διακομίστηκαν και νοσηλεύονται σε διάφορα κέντρα υγείας της πρωτεύουσας, ενώ επισήμανε πως δυο άνθρωποι κατέληξαν στο νοσοκομείο.

Νωρίτερα, ο κενυατικός Ερυθρός Σταυρός έκανε λόγο για τουλάχιστον τριακόσιους τραυματίες, όχι όμως για νεκρούς.

