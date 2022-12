Κέιτ Μίντλετον: Ξόδεψε σχεδόν 200.000€ για ρούχα το 2022 -Το πιο ακριβό outfit, το νοικιασμένο φόρεμα

Στα ύψη εκτοξεύτηκε η αξία της γκαρνταρόμπας της Κέιτ Μίντλετον το 2022, όπως αποκαλύπτει η Daily Mail.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πριγκίπισσα της Ουαλίας, που τα outfits της αποτελούν αντικείμενο σχολιασμού, φόρεσε καινούργια ρούχα αξίας 176.664 λιρών –κάτι λιγότερο από 200.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά ρούχα αλλά και κοσμήματα που φορέθηκαν σε βασιλικές υποχρεώσεις.

Αυτή ήταν η πιο ακριβή χρονιά, καθώς ξεπέρασε το 2017 όπου και το ποσό άγγιξε τις 119.000 λίρες.

Η Κέιτ Μίντλετον, ωστόσο, συνέχισε να ανακυκλώνει ρούχα και να φορά ορισμένα από τα παλαιότερα κομμάτια της γκαρνταρόμπας της, εξακολουθώντας να φορά brands, όπως Zara, Hobbs και Mango.

Το νοικιασμένο φόρεμα της Κέιτ Μίντλετον και το πιο ακριβό λουκ

Φέτος, για πρώτη φορά, η πριγκίπισσα της Ουαλίας επέλεξε, για πρώτη φορά, να νοικιάσει ρούχο για την εμφάνιση στα βραβεία Earthshot Prize 2022.

Η Κέιτ Μίντλετον εμφανίστηκε με φόρεμα Solace London που νοίκιασε έναντι 85,50 ευρώ από την ηλεκτρονική πλατφόρμα HURR. Το συνδύασε με ένα σμαραγδένιο τσόκερ της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Το πιο ακριβό της ντύσιμο ήταν στην πρεμιέρα του Top Gun, όπου φορούσε ένα κομψό μαύρο φόρεμα αξίας 2.000 λιρών με κοσμήματα αξίας άνω των 10.000 λιρών.

Kate Middleton in Roland Mouret at the Top Gun: Maverick premiere



