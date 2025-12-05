Κέιτ Μίντλετον: Τα παιδιά του πριγκιπικού ζεύγους έκαναν την πρώτη κοινή τους εμφάνιση μετά από έξι μήνες

Ο πρίγκιπας Τζορτζ, η πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο πρίγκιπας Λούις έδωσαν το «παρών» στην ετήσια χριστουγεννιάτικη λειτουργία, που διοργανώνει η Κέιτ Μίντλετον στο Αβαείο του Γουέστμινστερ.

Πρόκειται για την πρώτη κοινή δημόσια εμφάνιση των τριών παιδιών από τον Ιούνιο, όταν είχαν συμμετάσχει στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Λονδίνο, όπου γιορτάζονται τα γενέθλια του Βρετανού μονάρχη.

Η Κέιτ Μίντλετον βρισκόταν ήδη στον χώρο για να υποδεχθεί καλεσμένους, εθελοντές και συμμετέχοντες, ωστόσο βγήκε στην είσοδο για να συναντήσει τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τα παιδιά τους κατά την άφιξή τους. Η οικογένεια εμφανίστηκε σε μπλε και πράσινους τόνους, με τον Τζορτζ να φορά γραβάτα στο ίδιο βαθύ πράσινο με το παλτό της μητέρας του.

Prince William and Kate Middleton attended the "Together At Christmas" Carol Service at Westminster Abbey in London with their children, George, Catherine and Louis. 🎄 📸: WireImage; PA Images/INSTARimages; AP pic.twitter.com/Sr3kEox37I — Page Six (@PageSix) December 5, 2025

Κέιτ Μίντλετον: Ο θεσμός που δένει τη βασιλική οικογένεια

Πριν μπουν στο Αβαείο, τα τρία παιδιά του πριγκιπικού ζεύγους πρόσθεσαν έναν κόκκινο κρίκο με το όνομά τους στο «δέντρο σύνδεσης» της εκδήλωσης, μια συμβολική εγκατάσταση για τη σημασία της ενότητας και της ανθρώπινης επαφής. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, συμμετείχαν κρατώντας αναμμένα κεριά μαζί με το υπόλοιπο κοινό.

Η εμφάνιση αυτή έρχεται έπειτα από μεμονωμένες δημόσιες παρουσίες μέσα στο 2025, όπως η πρώτη συμμετοχή του Τζορτζ στο «Φεστιβάλ Μνήμης» τον Νοέμβριο, οι οικογενειακές παρουσίες στο Γουίμπλεντον και η εμφάνιση της Σάρλοτ στον τελικό του UEFA Women’s EURO.

Το ετήσιο «Together at Christmas» έχει πλέον εξελιχθεί σε θεσμό για τη βασιλική οικογένεια. Η Κέιτ το εγκαινίασε το 2021 ως μια πρωτοβουλία τιμής για όσους συνέβαλαν στις κοινότητες κατά την πανδημία· από τότε, η εκδήλωση επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, με τη συμμετοχή μελών της βασιλικής οικογένειας και φορέων από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα τρία παιδιά αναμένεται να κάνουν ακόμη μία κοινή εμφάνιση την ημέρα των Χριστουγέννων, στην καθιερωμένη βασιλική πομπή προς την εκκλησία και τη συνάντηση με το κοινό — μια παράδοση που τα μικρότερα μέλη της οικογένειας ακολουθούν από το 2019.

Με πληροφορίες από The People

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Κέιτ Μίντλετον: Αποκάλυψε για πρώτη φορά τον λόγο πίσω από την πρόσφατη ξανθή της εμφάνιση