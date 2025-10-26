Κάθριν Κόνολι: Η ανεξάρτητη πολιτικός στο κατώφλι της ιρλανδικής προεδρίας

Στην προεκλογική της εκστρατεία, η Κάθριν Κόνολι δεν δίστασε να δηλώσει πως η Ιρλανδία χρειάζεται έναν πρόεδρο «που δεν φοβάται να σταθεί ενάντια στη συναίνεση». Η φράση αυτή αποτυπώνει πλήρως τη στάση ζωής της. Γεννημένη και μεγαλωμένη στο Γκάλγουεϊ, σε μια οικογένεια 14 παιδιών, η Κόνολι έμαθε από μικρή να ακούει διαφορετικές απόψεις και να υπερασπίζεται τη δική της.

Η παιδική της ηλικία ήταν γεμάτη προκλήσεις. Η μητέρα της πέθανε όταν εκείνη ήταν μόλις εννέα ετών και το μικρότερο αδελφάκι της ήταν ακόμη μωρό.

Ο πατέρας της, εργάτης και σοβατζής, πάλευε καθημερινά για να συντηρήσει την οικογένεια, ενώ οι δύο μεγαλύτερες αδελφές της ανέλαβαν να φροντίσουν τα μικρότερα παιδιά. «Μεγάλωσα μέσα σε ένα περιβάλλον που έδινε μεγάλη αξία στην ακεραιότητα και την τιμιότητα», έχει δηλώσει.

Κάθριν Κόνολι: Από την ψυχολογία στη νομική και την πολιτική

Η Κόνολι σπούδασε ψυχολογία και γερμανικά, αλλά πολύ σύντομα στράφηκε στη νομική, παρακολουθώντας νυχτερινά μαθήματα και αποκτώντας τον τίτλο της δικηγόρου το 1991. Εργάστηκε ως ψυχολόγος και στη συνέχεια ως νομικός, ενώ παντρεύτηκε τον Μπράιαν ΜακΈνερι, με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά.

Η είσοδός της στην πολιτική ήρθε το 1999, όταν ο τότε Πρόεδρος της Ιρλανδίας, Μάικλ Ντ. Χίγκινς, και η σύζυγός του την ενθάρρυναν να θέσει υποψηφιότητα για το Εργατικό Κόμμα. Η ίδια δήλωσε ότι μπήκε στην πολιτική για να αντιμετωπίσει την κρίση στέγασης, την οποία θεωρεί «τη σημαντικότερη κοινωνική κρίση της εποχής μας». Υπηρέτησε ως δημοτική σύμβουλος για 17 χρόνια και διετέλεσε δήμαρχος του Γκάλγουεϊ.

Ωστόσο, η σχέση της με το Εργατικό Κόμμα διακόπηκε όταν το κόμμα αρνήθηκε να τη στηρίξει στις εκλογές του 2007. Από τότε πολιτεύεται ως ανεξάρτητη, καταφέρνοντας τελικά να εκλεγεί βουλευτής το 2016 και να γίνει η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε τη θέση της αναπληρώτριας προέδρου του ιρλανδικού κοινοβουλίου το 2020.

Η 68χρονη πολιτικός, γνωστή για την αγάπη της στην ιρλανδική γλώσσα και τον αθλητισμό, κατάφερε να γίνει και... viral. Ένα βίντεο που τη δείχνει να παίζει ποδόσφαιρο και μπάσκετ με παιδιά στο Δουβλίνο έγινε ανάρπαστο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές.

Παρά τη δημοτικότητά της, δεν απέφυγε τις επιθέσεις. Αντίπαλοί της την κατηγόρησαν για υποκρισία, καθώς είχε υπερασπιστεί τράπεζες σε υποθέσεις κατασχέσεων, ενώ επικρίνει τις ίδιες πρακτικές πολιτικά. Επίσης, χρειάστηκε να απαντήσει για ταξίδι της στη Συρία το 2018, το οποίο χαρακτήρισε «αποστολή ενημέρωσης για την κατάσταση των προσφύγων».

Η Κάθριν Κόνολι και το όραμά της για την Ιρλανδία

Η Κόνολι έχει ταχθεί ανοιχτά κατά της στρατιωτικοποίησης της Ευρώπης και υπέρ της διατήρησης της ιρλανδικής ουδετερότητας. Στο επίκεντρο της εκστρατείας της βρίσκεται η ειρήνη και η αλληλεγγύη προς τον λαό της Γάζας. «Οι πολίτες μού μιλούν περισσότερο για τη Γάζα παρά για οποιοδήποτε άλλο θέμα, ακόμη και για την ενότητα της Ιρλανδίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Έχει δηλώσει πως θα ήθελε να δει μια ενωμένη Ιρλανδία μέσα στη ζωή της, αλλά τονίζει ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με ειρηνικά μέσα και με τη συναίνεση των ψηφοφόρων και στις δύο πλευρές του νησιού. Αν εκλεγεί, έχει υποσχεθεί ότι η πρώτη επίσημη επίσκεψή της θα γίνει στη Βόρεια Ιρλανδία.

Η Κάθριν Κόνολι δεν είναι απλώς μια υποψήφια για την προεδρία. Είναι η προσωποποίηση μιας Ιρλανδίας που τολμά να αμφισβητήσει το κατεστημένο, να μιλήσει για κοινωνική δικαιοσύνη και να υψώσει φωνή για την ειρήνη σε έναν κόσμο που αλλάζει. Είτε εκλεγεί είτε όχι, το όνομά της έχει ήδη γραφτεί στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας.

Με πληροφορίες από BBC