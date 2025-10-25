ΔΙΕΘΝΗ

LIVE!

Διεθνή

Εκλογές στην Ιρλανδία: Κερδίζει η αριστερή Κάθριν Κόνολι - Οι αντίπαλοί της παραδέχονται ήττα

Οι πρώτες πληροφορίες για τα αποτελέσματα μετά την έναρξη της καταμέτρησης των ψήφων δίνουν ευρύ προβάδισμα στην 68χρονη Κόνολι

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Εκλογές στην Ιρλανδία: Κερδίζει η αριστερή Κάθριν Κόνολι - Οι αντίπαλοί της παραδέχονται ήττα Facebook Twitter
φωτ.: EPA
0

Η Κάθριν Κόνολι, βουλευτής από το 2016 η οποία υποστηρίχθηκε από την αριστερά στην Ιρλανδία, αναμένεται να είναι η επόμενη πρόεδρος της χώρας καθώς μέλη των κυβερνώντων κομμάτων παραδέχθηκαν την ήττα.

Οι πρώτες πληροφορίες για τα αποτελέσματα μετά την έναρξη της καταμέτρησης των ψήφων στις 11:00 ώρα Ελλάδας δίνουν ευρύ προβάδισμα στην 68χρονη Κόνολι, που κατέβηκε στις χθεσινές εκλογές ως ανεξάρτητη υποψήφια. Η Κάθριν Κόνολι ασκεί επί μακρόν κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη συντριπτικά φιλοευρωπαϊκή Ιρλανδία.

«Φαίνεται όντως πιθανό ότι η Κάθριν Κόνολι θα εκλεγεί και τώρα προχωράμε με την εργασία να συνεργαστούμε μαζί της ως κυβέρνηση», δήλωσε ο υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης Τζέιμς Λόουλες, μέλος του κόμματος Φιάνα Φέιλ, στη δημόσια ραδιοτηλεόραση RTE.

Η προεδρία της Ιρλανδίας είναι ένα αξίωμα κυρίως τιμητικό, και ο/η κάτοχός της σπάνια χρησιμοποιεί τις εξουσίες του/της για να ελέγξει τη συνταγματικότητα της νομοθεσίας.

Η υπουργός Παιδείας Χέλεν Μάκεντι είπε επίσης από την πλευρά της πως φαίνεται ότι η Κόνολι θα είναι νικήτρια. Η υποψήφια του κεντροδεξιού κόμματός της, του Φίνε Γκάελ, Χέδερ Χάμφρις ήταν η μοναδική άλλη υποψήφια. Ο υποψήφιος του Φιάνα Φέιλ απέσυρε την υποψηφιότητά του μερικές ημέρες πριν από τις εκλογές.

Η ηγέτης του Εργατικού Κόμματος Ιβάνα Μπάσικ, που συμμετέχει στον αριστερό συνασπισμό ο οποίος υποστήριξε την υποψηφιότητα της Κόνολι, είπε πως είναι «σχεδόν σίγουρο» ότι η Κόνολι θα γίνει η 10η πρόεδρος της Ιρλανδίας.

Η Κόνολι, πρώην κλινική ψυχολόγος και δικηγόρος, εξελέγη για πρώτη φορά στο Κοινοβούλιο το 2016 και διετέλεσε αντιπρόεδρος της ιρλανδικής κάτω βουλής.

Σε σύντομες δηλώσεις στο RTE στο κέντρο καταμέτρησης της κομητείας Γκόλγουεϊ απ΄όπου κατάγεται, η Κόνολι ευχαρίστησε όλους όσοι την ψήφισαν και είπε πως θα κάνει το καλύτερο που μπορεί για να εκπροσωπήσει εκείνους που δεν την ψήφισαν.

Τα τελικά αποτελέσματα είναι πιθανό να ανακοινωθούν αργότερα σήμερα.

 
Διεθνή

Tags

0

LIVE!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΗΠΑ και Αυστραλία υπογράφουν ιστορική συμφωνία για σπάνια μέταλλα – Τέλος στην εξάρτηση από την Κίνα

Διεθνή / ΗΠΑ και Αυστραλία υπογράφουν ιστορική συμφωνία για σπάνια μέταλλα – Τέλος στην εξάρτηση από την Κίνα

ΗΠΑ και Αυστραλία ανακοίνωσαν επενδύσεις άνω των 3 δισ. δολαρίων για τη δημιουργία εναλλακτικής αλυσίδας σπάνιων μετάλλων, απομακρυνόμενες από την κυριαρχία της Κίνας
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Η Χαμάς παραδίδει τη διοίκηση σε τεχνοκράτες - Τι αλλάζει μετά τον πόλεμο

Διεθνή / Γάζα: Η Χαμάς παραδίδει τη διοίκηση σε τεχνοκράτες - Τι αλλάζει μετά τον πόλεμο

Οι παλαιστινιακές φατρίες συμφώνησαν στη δημιουργία προσωρινής διοίκησης τεχνοκρατών στη Γάζα μετά το τέλος του πολέμου, ενώ η σύζυγος του Μαρουάν Μπαργκούτι απηύθυνε έκκληση στον Ντόναλντ Τραμπ για την απελευθέρωσή του
LIFO NEWSROOM
Η Γαλλία βουλιάζει σε πολιτική παράλυση – Kίνδυνος για όλη την Ευρώπη

Διεθνή / Η Γαλλία βουλιάζει σε πολιτική παράλυση – Kίνδυνος για όλη την Ευρώπη

Η Γαλλία αντιμετωπίζει βαθιά πολιτική και οικονομική κρίση, με τον Μακρόν να παλεύει να διατηρήσει σταθερότητα - Το συνταξιοδοτικό πάγωσε, το έλλειμμα εκτοξεύεται και η Ευρώπη ανησυχεί για την «παράλυση» του Παρισιού
LIFO NEWSROOM
Ενδιάμεσες εκλογές στην Αργεντινή: Το στοίχημα του Μιλέι και οι ΗΠΑ

Διεθνή / Ενδιάμεσες εκλογές στην Αργεντινή: Το στοίχημα του Μιλέι και οι ΗΠΑ

Η Αργεντινή βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι καθώς οι ενδιάμεσες εκλογές θα καθορίσουν το μέλλον της μεταρρυθμιστικής ατζέντας του προέδρου Μιλέι και θα δοκιμάσουν την αξιοπιστία των ΗΠΑ και το πέσο
LIFO NEWSROOM
Joshua Wander: O άνθρωπος που αγόραζε ομάδες με έγγραφα από το Microsoft Paint και το σκάνδαλο 500 εκατ. δολαρίων

Διεθνή / Joshua Wander: O άνθρωπος που αγόραζε ομάδες με έγγραφα από το Microsoft Paint και το σκάνδαλο 500 εκατ. δολαρίων

Ο Joshua Wander, ιδρυτής της 777 Partners, κατηγορείται για απάτη 500 εκατ. δολαρίων, πλαστά έγγραφα και ψεύτικες επενδύσεις - Από τις ποδοσφαιρικές ομάδες ως τα Boeing, η αυτοκρατορία του κατέρρευσε φανερώνοντας ένα από τα πιο ηχηρά σκάνδαλα των τελευταίων ετών
LIFO NEWSROOM
Αλέξανδρος Μαλλιάς: «Οι ΗΠΑ είναι κομμένες στα δύο - Ο φόβος της τυραννίας»

LiFO politics / Αλέξανδρος Μαλλιάς: «Οι ΗΠΑ είναι κομμένες στα δύο. Αλλάζουν όλα»

Ο πρώην πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Αλέξανδρος Μαλλιάς, μιλά στο Lifo Politics και στη Βασιλική Σιούτη για τη βαθιά πολιτική πόλωση στην Αμερική, για τους θεσμικούς ελέγχους της προεδρικής εξουσίας αλλά και για τα ελληνοτουρκικά και το Ισραήλ που «έκανε τη ζωή των φίλων και συμμάχων του δύσκολη».
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΟΥΤΗ
Καναδάς: Σταματά η διαφημιστική εκστρατεία με τον Ρίγκαν, ώστε να αρχίσουν ξανά οι εμπορικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Διεθνή / Καναδάς: Σταματά η διαφημιστική εκστρατεία με τον Ρίγκαν, ώστε να αρχίσουν ξανά οι εμπορικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη διαφήμιση «ψεύτικη» και «παραπλανητική», κατηγορώντας την καναδική πλευρά ότι «παραποίησε τα λόγια του Ρίγκαν για να επηρεάσει τα αμερικανικά δικαστήρια που εξετάζουν τη νομιμότητα των δασμών του»
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ «παγώνει» τις εμπορικές συνομιλίες με τον Καναδά λόγω διαφήμισης με τη φωνή του Ρίγκαν

Διεθνή / Ο Τραμπ «παγώνει» τις εμπορικές συνομιλίες με τον Καναδά λόγω διαφήμισης με τη φωνή του Ρίγκαν

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον τερματισμό των εμπορικών διαπραγματεύσεων με τον Καναδά, κατηγορώντας την κυβέρνηση του Οντάριο για «ψεύτικη» διαφήμιση που χρησιμοποίησε τη φωνή του Ρόναλντ Ρίγκαν
LIFO NEWSROOM
 
 