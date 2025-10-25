ΔΙΕΘΝΗ
Ιρλανδία: Η Κόνολι η μεγάλη νικήτρια στις προεδρικές εκλογές - Τι είπε η αντίπαλός της

«Η Κάθριν θα είναι μία πρόεδρος για όλους εμάς και θα είναι η πρόεδρός μου», είπε η Χέδερ Χάμφρις

LifO Newsroom
Προεδρικές εκλογές στην Ιρλανδία: Η αντίδραση της αντιπάλου της Κόνολι
Η ανεξάρτητη υποψήφια της Αριστεράς, Κάθριν Κόνολι, εξελέγη πρόεδρος της Ιρλανδίας στις εκλογές που διεξήχθησαν την Παρασκευή, επικρατώντας της μοναδικής της αντιπάλου από το κεντρώο κόμμα Φίνε Γκάελ, η οποία αναγνώρισε άμεσα την ήττα της.

Η υποψήφια του κυβερνώντος κόμματος, Χέδερ Χάμφρις, συνεχάρη δημόσια τη νικήτρια, δηλώνοντας στη δημόσια τηλεόραση RTE: «Η Κάθριν θα είναι μία πρόεδρος για όλους εμάς και θα είναι η πρόεδρός μου».

Συγχαρητήρια προς την Κόνολι απηύθυνε και ο αντιπρόεδρος της ιρλανδικής κυβέρνησης, Σάιμον Χάρις, επίσης από το Φίνε Γκάελ, σημειώνοντας: «Της εύχομαι κάθε επιτυχία».

Η προεδρία της Ιρλανδίας είναι ένα αξίωμα κυρίως τιμητικό, και ο/η κάτοχός της σπάνια χρησιμοποιεί τις εξουσίες του/της για να ελέγξει τη συνταγματικότητα της νομοθεσίας.

