Καθαρίστρια μαιευτηρίου συνελήφθη με σακούλα γεμάτη πλακούντες στη Νότια Αφρική

Η αστυνομία ανέφερε ότι η γυναίκα συνελήφθη ενώ έκανε οτοστόπ

LifO Newsroom
Φωτ: South Africa Police Service
Μια 39χρονη καθαρίστρια σε νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής συνελήφθη αφού βρέθηκε στην κατοχή της μια σακούλα με ανθρώπινους πλακούντες, ανακοίνωσε η αστυνομία της επαρχίας Μπουμαλάνγκα.

Η Ρόουζ Μνίσι, που εργαζόταν στη μαιευτική πτέρυγα, φέρεται να αναζητούσε πιθανούς αγοραστές για τον ανθρώπινο ιστό, όταν εντοπίστηκε από άνδρες ασφαλείας ύστερα από σχετική καταγγελία.

Η αστυνομία ανέφερε ότι η γυναίκα συνελήφθη ενώ έκανε οτοστόπ προς την πόλη Νελσπρέιτ. Κατά τη διάρκεια ελέγχου στο Λάιντενμπεργκ (γνωστό και ως Μασίσινγκ), βρέθηκε να μεταφέρει άγνωστο αριθμό πλακούντων σε πλαστική σακούλα. Οι ιστοί κατασχέθηκαν και εστάλησαν για ιατροδικαστική εξέταση.

Η Μνίσι εμφανίστηκε την Πέμπτη στο δικαστήριο, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για παράνομη κατοχή ανθρώπινων ιστών. Αναμένεται να επιστρέψει τον επόμενο μήνα για αίτηση αποφυλάκισης με εγγύηση. Οι αρχές δεν αποκλείουν την προσθήκη νέων κατηγοριών καθώς συνεχίζεται η έρευνα.

Η αστυνομία δεν διευκρίνισε ποια θα ήταν η χρήση των πλακούντων. Σε ορισμένους κύκλους επικρατεί η πεποίθηση ότι η κατανάλωση πλακούντα μπορεί να αυξήσει την παραγωγή μητρικού γάλακτος ή να προλάβει την επιλόχειο κατάθλιψη. Ωστόσο, δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που να στηρίζουν αυτούς τους ισχυρισμούς.

Στη Νότια Αφρική, ορισμένες δολοφονίες και ακρωτηριασμοί έχουν κατά καιρούς συνδεθεί με την αξιοποίηση ανθρώπινων μελών σε παραδοσιακές τελετές.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ένας παραδοσιακός θεραπευτής από τη Μοζαμβίκη εμφανίστηκε στο δικαστήριο της Τσουάνε όταν βρέθηκε να κατέχει ανθρώπινα μέλη. Οι αρχές τα συνέδεσαν με τη βίαιη δολοφονία μιας νεαρής γυναίκας το 2023, της οποίας αφαιρέθηκαν μέλη του σώματος.

Με πληροφορίες από BBC

