Κατέρρευσε γέφυρα στη Ρωσία: Τι προκάλεσε την καταστροφή - Τουλάχιστον 7 νεκροί

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι σχεδόν 70 τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε γέφυρα σε σιδηροτροχιές στη νοτιοδυτική Ρωσία, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστεί συρμός χθες Σάββατο το βράδυ, όχι μακριά από τα σύνορα με την Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές.

Επιχείρηση των ρωσικών σιδηροδρόμων αναφέρθηκε σε «παράνομη» ενέργεια που προκάλεσε την καταστροφή. Επισήμως, οι ρωσικές αρχές δεν έχουν κάνει ως αυτό το στάδιο καμιά σύνδεση με τον πόλεμο στην Ουκρανία και το Κίεβο δεν έχει κάνει σχολιάσει την καταστροφή μέχρι στιγμής.

Ωστόσο κανάλια στο Telegram που συνδέονται με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών και ασφαλείας έκαναν λόγο για ουκρανική δολιοφθορά.

«Εξαιτίας της κατάρρευσης γέφυρας πάνω σε σιδηροτροχιές, δυστυχώς έχουμε επτά θανάτους», ενημέρωσε ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Μπόγκομαζ μέσω Telegram, αφού αρχικά είχε κάνει λόγο για τρεις νεκρούς.

Σχεδόν μισή ώρα μετά τις πέντε το πρωί (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), έκανε λόγο για «66 τραυματίες, ανάμεσά τους τρία παιδιά», προσθέτοντας ότι από αυτούς, «τρία θύματα είναι σε σοβαρή κατάσταση, ανάμεσά τους παιδί» και ότι «έχουν εισαχθεί σε νοσοκομεία 44 άνθρωποι».

Ο μηχανοδηγός του τρένου που εκτροχιάστηκε είναι ανάμεσα στους νεκρούς, μετέδωσαν νωρίτερα τα πρακτορεία ειδήσεων RIA και TASS.

Ο εκτροχιασμός του συρμού υπ’ αρ. 86, που εκτελούσε δρομολόγιο από την Κλίμοφ, στην περιφέρεια Μπιέλγκοροντ (νοτιοδυτικά) με προορισμό τη Μόσχα, έγινε στις 22:44, στο επίπεδο της περιοχής Πίλτσινο-Βιγκόνιτσι, διευκρίνισε η εταιρεία Σιδηρόδρομοι της Μόσχας μέσω Telegram.

Σύμφωνα με την εθνική επιχείρηση σιδηροδρόμων, η κατάρρευση της γέφυρας οφειλόταν σε «παράνομη επέμβαση». Η κυκλοφορία άλλων συρμών δεν έχει επηρεαστεί, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Κατά το κανάλι Baza στο Telegram, το οποίο θεωρείται γενικά πως έχει πηγές στις- αν όχι σχέση με τις- ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών και ασφαλείας, τα πρώτα στοιχεία της έρευνας δείχνουν πως η γέφυρα ανατινάχτηκε.

Σε βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, εικονίζονται σωστικά συνεργεία επιτόπου και μεγάλος όγκος συντριμμιών γύρω από αυτόν που μοιάζει να είναι ο εκτροχιασμένος συρμός.

Οι περιφέρειες Μπιέλγκοροντ και Μπριάνσκ γειτονεύουν με την Ουκρανία. Το σημείο όπου έγινε η καταστροφή απέχει περίπου εκατό χιλιόμετρα από τα σύνορα των δυο χωρών, εμπόλεμων από τον Φεβρουάριο του 2022.

Έχουν υπάρξει περιπτώσεις δολιοφθορών με στόχο τρένα σε περιοχές κοντά στα σύνορα.

Στις αρχές Απριλίου, η δικαιοσύνη στην περιφέρεια Βολγκαγκράντ (νοτιοδυτικά), που δεν γειτονεύει με την Ουκρανία αλλά είναι σχετικά κοντά, ανακοίνωσε την καταδίκη 23χρονου να εκτίσει 14 χρόνια κάθειρξης αφού κρίθηκε ένοχος για εμπρησμό σιδηροδρομικών υποδομών. Σύμφωνα με τη δικαιοσύνη, ομολόγησε την πράξη του, που χαρακτηρίστηκε ενέργεια υπέρ της Ουκρανίας.

Στη γειτονική περιφέρεια Σαράταφ (νοτιοδυτικά), δυο 24χρονοι καταδικάστηκαν να εκτίσουν ποινές 14 και 12 ετών κάθειρξης για παρόμοια υπόθεση.

Οι περισσότερες ενέργειες αυτού του είδους αποδίδονται σε νεαρούς, ενίοτε ανήλικους.

Η Ουκρανία κατά κανόνα δεν σχολιάζει επιχειρήσεις δολιοφθοράς στη ρωσική επικράτεια. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως έχει εκφράσει ικανοποίηση, κρίνοντας πως πρόκειται για θεμιτές ενέργειες αντιποίνων στις ρωσικές επιθέσεις εναντίον του δικού της σιδηροδρομικού δικτύου — υποδομής καίριας σημασίας σε αυτόν τον πόλεμο.