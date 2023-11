Το Κατάρ επιβεβαίωσε νωρίτερα ότι 13 Ισραηλινοί όμηροι απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς και παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε νωρίτερα ότι 13 Ισραηλινοί όμηροι και 4 ξένοι υπήκοοι που κρατούνταν από τη Χαμάς παραδόθηκαν στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) στη Γάζα. Ωστόσο υπήρξε κάποια ασυμφωνία αρχικά στο πόσοι ξένοι υπήκοοι απελευθερώθηκαν.

Το Κατάρ έκανε λόγο για 4 ενώ ο Ισραηλινός Στρατός και η Χαμάς είπαν ότι παραδόθηκαν 7 ξένοι υπήκοοι.

Σύμφωνα ωστόσο με νεότερη ανακοίνωση του εκπροσώπου Τύπου των Ισραηλινών δυνάμεων, Ντανιέλ Χαγκάρι, η Χαμάς απελευθέρωσε συνολικά 17 ομήρους, μεταξύ των οποίων 13 Ισραηλινοί και 4 Ταϊλανδοί υπήκοοι.

NEW: 13 Israeli hostages and several foreign nationals have made their way to the Rafah Crossing after being handed over to the Red Cross. pic.twitter.com/mlFGueH7D7