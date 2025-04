Κανάρια Νησιά: Σκηνές βιβλικής καταστροφής στο Λανθαρότε μετά από δίωρη καταιγίδα

Σκηνές βιβλικής καταστροφής εκτυλίχθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (12/4) στη Λανθαρότε των Κανάριων Νήσων, όπου μια σφοδρή δίωρη καταιγίδα μετέτρεψε δρόμους σε χειμάρρους και το νησί να βυθίζεται κάτω από τον όγκο του νερού.

Από τη καταρρακτώδη βροχή, με αποκορύφωμα τα 60 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο σε ορισμένες περιοχές, οχήματα ακινητοποιήθηκαν ή παρασύρθηκαν, σπίτια πλημμύρισαν, ενώ η λάσπη κάλυψε δρόμους και πεζοδρόμια, εγκλωβίζοντας πολίτες που αγωνίζονταν να φτάσουν σε ασφαλές καταφύγιο. Σε πολλά βίντεο, η εικόνα είναι αποκαλυπτική: κάδοι απορριμμάτων επιπλέουν, παρασυρμένοι από τα ορμητικά νερά, καθώς τα απορρίμματα ξεχειλίζουν ανεξέλεγκτα.

Η πόλη Αρεσίφε, στο νότιο τμήμα του νησιού, δέχθηκε το σφοδρότερο πλήγμα. Εκτός από τις πλημμύρες, οι κάτοικοι ήρθαν αντιμέτωποι με έντονη δυσοσμία λόγω υπερχείλισης ακατέργαστων λυμάτων. Αντίστοιχα προβλήματα σημειώθηκαν στις περιοχές Ταΐσε, Κόστα Τεγκίσε, Γκουατίθα και Ναζαρέτ. Οι αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία παρέμεινε σε ισχύ μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Παρά την ένταση του φαινομένου, οι καιρικές συνθήκες αποδείχθηκαν εντυπωσιακά ασύμμετρες: άλλες περιοχές της Λανθαρότε παρέμειναν τελείως ανέπαφες από τη θεομηνία. Οι τοπικές αρχές απηύθυναν έκκληση προς τους πολίτες και τους επισκέπτες να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά τους.

Firefighters on the scene helping people from floods in Lanzarote, Canary Islands, Spain pic.twitter.com/6PZZPzgRPv

Την ίδια στιγμή, και άλλες περιοχές της Ισπανίας ήρθαν αντιμέτωπες με εξαιρετικά σπάνια καιρικά φαινόμενα. Στη Μάλαγα, μια πρόσφατη καταιγίδα μετέτρεψε την πόλη σε λευκό τοπίο, καθώς το χαλάζι σκέπασε τα πάντα σαν χιόνι. Στο Αλχαουρίν ελ Γκράντε, τεράστιοι όγκοι χαλαζιού προκάλεσαν ζημιές σε οχήματα, ενώ ολόκληρες περιοχές, όπως οι Καμπανίγιας, Πουέρτο ντε λα Τόρε και Τεατίνος, τέθηκαν υπό κίτρινο συναγερμό από την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet.

Massive flooding due to extreme rains in Lanzarote of the Canary Islands 🇮🇨 (12.04.2025) pic.twitter.com/s1LS5sIV2M

It’s still pouring in Lanzarote, and areas like Costa Teguise and Arrecife are flooded. Locals are being asked to avoid any non-essential travel.pic.twitter.com/BT1X7vYMQn