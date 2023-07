Καλιφόρνια: Αρκούδα βούτηξε σε πισίνα με το μωρό της για να δροσιστούν από τον καύσωνα

Οι κάτοικοι των ΗΠΑ προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στις υψηλές θερμοκρασίες που φέρνει μαζί του ο καύσωνας. Το ίδιο επιχείρησε να κάνει και μια αρκούδα με το μωρό της στο σπίτι μιας γυναίκας στην Καλιφόρνια.

Μια ιδιοκτήτρια σπιτιού στη νότια Καλιφόρνια έπιασε μια μητέρα αρκούδα και το μωρό της να κάνουν μια βουτιά στην πισίνα της για να δροσιστούν, καθώς η θερμοκρασία έφτασε τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Στο βίντεο που κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας του σπιτιού, φαίνεται το μικρό αρκούδι να «παρακαλά» τη μητέρα να βουτήξει με εκείνη να μην αντιστέκεται στο κάλεσμα και να απολαμβάνει τα νερά της πισίνας υδρομασάζ. Η ιδιοκτήτρια δεν ενόχλησε το μπάνιο τους και κάποια στιγμή απομακρύνθηκαν.

Οι επιθέσεις αρκούδας είναι σπάνιες. Οι περισσότεροι θα επιτεθούν μόνο εάν αισθανθούν ότι απειλούνται, για να υπερασπιστούν τα μικρά τους ή για να προστατεύσουν τα τρόφιμα.

Την Παρασκευή, οι αστυνομικοί στο Μπέρμπανκ της Καλιφόρνια ανταποκρίθηκαν άμεσα σε τηλεφώνημα ιδιοκτήτριας, σύμφωνα με το οποίο μια αρκούδα μπήκε στην πισίνα της.

Καθώς οι αρχές παρακολουθούσαν προσεκτικά, η αρκούδα αποφάσισε ότι ήταν καιρός για αλλαγή σκηνικού. Σκαρφάλωσε έναν κοντινό τοίχο και από εκεί ανέβηκε στην κορυφή ενός δέντρου στο πίσω μέρος της ίδιας κατοικίας, όπου και παρέμεινε για αρκετές ώρες.

Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων και της αρκούδας, το αστυνομικό τμήμα του Μπέρμπανκ συνεργάστηκε με το Τμήμα Αλιείας και Άγριας Ζωής της Καλιφόρνιας και το καταφύγιο ζώων του Μπέρμπανκ για να παρακολουθεί στενά την κατάσταση. Τελικά, χωρίς να προκαλέσει περαιτέρω αναστάτωση, η αρκούδα κατέβηκε από το δέντρο και αποσύρθηκε προς τη δασική περιοχή του όρους Βερντούγκο.

