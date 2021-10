Την κατακραυγή της αστυνομίας προκάλεσε ένας άντρας που τηλεφώνησε στο 999 για να διαμαρτυρηθεί επειδή του αρνήθηκαν την είσοδο σε κατάστημα Primark για να πάρει φόρμες.

Το τηλεφωνικό κέντρο της αστυνομίας του δυτικού Γιόρκσαϊρ δημοσίευσε ένα μήνυμα στο Twitter για να καταδικάσει το περιστατικό, χρησιμοποιώντας το hashtag #not999.

«Αν δεν σας επιτρέπουν να μπείτε, ούτε η κλήση στο 999 πρόκειται να σας εξασφαλίσει την είσοδο. Ακόμη κι αν θέλατε απλώς ένα γκρι παντελόνι φόρμας», έγραψαν.

If you are not allowed in @Primark because their security staff won't let you in, then ringing the police on 999 is not going to gain you entry either. Even if you only 'wanted grey joggers' 🙄 #Not999 pic.twitter.com/DGqatCHt05