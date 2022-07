Καίγονται Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία εν μέσω ακραίου καύσωνα- Στάχτες χιλιάδες στρέμματα δάσους

Περισσότερες από 20 δασικές πυρκαγιές μαίνονται στην Πορτογαλία και πολλές ακόμη απειλούν χωριά στη δυτική Ισπανία, εν μέσω καύσωνα που σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα ωθήσει τον υδράργυρο πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου.

Στη Γαλλία, περίπου 800 πυροσβέστες, με τη βοήθεια έξι αεροσκαφών, δίνουν μάχη με δύο πυρκαγιές στα νοτιοδυτικά, εξαιτίας των οποίων εκκενώθηκαν πολλά κάμπινγκ όπου έκαναν διακοπές χιλιάδες τουρίστες, όπως ανέφερε η περιφερειάρχης της Ζιρόντ, Φαμπιέν Μπουσιό.

🔥🚒 "It was apocalyptic," the village's mayor says, speaking of flames 30 metres high on a 600-metre front in the middle of the night.



Fires have already ravaged 1,700 hectares of pine trees, forcing the evacuation of 6,000 campers in Gironde (south-west France). pic.twitter.com/qSJP7qXgEq