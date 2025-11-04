Jesse Eisenberg: Δωρίζει ένα νεφρό σε έναν άγνωστο - «Είμαι τόσο ενθουσιασμένος»

Ο Jesse Eisenberg αποκάλυψε ότι θα δωρίσει ένα νεφρό σε έναν άγνωστο τον επόμενο μήνα.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης δήλωσε στην εκπομπή Today του NBC ότι «θα δωρίσει το νεφρό του σε έξι εβδομάδες», αλλά δεν ήταν απόλυτα σίγουρος για το κίνητρό του.

«Δεν ξέρω γιατί», είπε. «Με έχει ''τσιμπήσει'' το μικρόβιο της αιμοδοσίας. Θα κάνω μια αλτρουιστική δωρεά στα μέσα Δεκεμβρίου. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος που θα το κάνω».

Ο 42χρονος Eisenberg πρόσθεσε ότι για πρώτη φορά του ήρθε η ιδέα της δωρεάς οργάνων πριν από περίπου μια δεκαετία, αλλά μόλις πρόσφατα ξεκίνησε τη διαδικασία. «Είναι ουσιαστικά χωρίς κινδύνους και τόσο απαραίτητο», είπε.

Πώς γίνεται η διαδικασία

«Νομίζω ότι οι άνθρωποι θα συνειδητοποιήσουν ότι είναι κάτι αυτονόητο, αν έχετε τον χρόνο και την διάθεση».

Εξήγησε περαιτέρω τη διαδικασία αντιστοίχισης μεταξύ δοτών και ληπτών, λέγοντας: «Ας υποθέσουμε ότι το άτομο Χ χρειάζεται ένα νεφρό στο Κάνσας Σίτι και το παιδί του ή όποιος επρόκειτο να του το δωρίσει, για κάποιους λόγους, δεν ταιριάζει, αλλά κατά κάποιο τρόπο εγώ είμαι συμβατός. Αυτό το άτομο μπορεί ακόμα να πάρει το νεφρό μου και ελπίζω ότι το παιδί αυτού του ατόμου θα δωρίσει ακόμα το νεφρό του, σωστά;».

«Αλλά πηγαίνει σε μια τράπεζα όπου αυτό το άτομο μπορεί να βρει έναν συμβατό λήπτη, αλλά λειτουργεί μόνο εάν υπάρχει ουσιαστικά ένας αλτρουιστής δότης».

Ο Eisenberg έχει αναφέρει πως «χρωστά» στη σύζυγό του, Anna Strout, τη νοοτροπία του και μεγάλο μέρος του δικού του ιδεαλισμού και ακτιβισμού. Η εκλιπούσα μητέρα της διηύθυνε ένα καταφύγιο θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, στο οποίο Eisenberg και Strout ήταν ενεργοί. υποστηρικτές.

Νωρίτερα φέτος, ο Eisenberg ήταν υποψήφιος για Όσκαρ για το σενάριό του για την ταινία A Real Pain, για την οποία κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Β' Ανδρικού Ρόλου ο Κίραν Κάλκιν ενώ αυτή την στιγμή στη διαδικασία προώθησης της τρίτης ταινίας της σειράς «Now You See Me».

Την περασμένη εβδομάδα, ο Eisenberg δήλωσε ότι η μη συμμετοχή του στη συνέχεια του «The Social Network» «δεν είχε καμία σχέση» με το σενάριο της ταινίας, το οποίο έχει γραφτεί από τον Άαρον Σόρκιν, ο οποίος έγραψε και το πρωτότυπο.

Τι ισχύει σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο με τις δωρεές οργάνων

Οι διασημότητες που είναι γνωστό ότι προχώρησαν σε δωρεά οργάνων- ενώ ήταν στη ζωή- είναι ελάχιστες, αν και πιστεύεται ότι οι Natasha Richardson, Jerry Orbach και Dr Rajkumar έγιναν δότες μετά τον θάνατό τους. Το 2017, η ηθοποιός και τραγουδίστρια Selena Gomez ήταν η λήπτρια νεφρού από τη φίλη της, Francia Raisa. Οι Tracy Morgan, George Lopez, Neil Simon και Tina Turner έλαβαν επίσης, νεφρά από δότες.

Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη λίστα μεταμοσχεύσεων στις ΗΠΑ, με περίπου 12 ανθρώπους να πεθαίνουν κάθε μέρα λόγω έλλειψης οργάνων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, 8.186 άτομα- αριθμός ρεκόρ- βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη λίστα, με σχεδόν 4.000 επιπλέον να έχουν προσωρινά τεθεί σε αναστολή, αλλά εξακολουθούν να χρειάζονται μεταμόσχευση.

Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των δωρητών στο Ηνωμένο Βασίλειο μειώνεται, με τους ζώντες δότες να αντιπροσωπεύουν πλέον περίπου το 40% των δωρεών- κυρίως νεφρά.

Με πληροφορίες από Guardian

