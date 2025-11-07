Ιταλία: Αυξάνονται οι αιωνόβιοι στη χώρα - 2.000 περισσότεροι σε σχέση με πέρυσι

Ο αριθμός των ανθρώπων στην Ιταλία που φτάνουν τα 100 χρόνια ζωής συνεχίζει να αυξάνεται ραγδαία, με περισσότερους από 2.000 να γιορτάζουν φέτος αυτό το ορόσημο, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων είναι γυναίκες.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Istat, της ιταλικής στατιστικής υπηρεσίας, 23.548 κάτοικοι της Ιταλίας είναι σήμερα 100 ετών ή περισσότεροι, έναντι 21.211 το 2024. Επιπλέον, ο αριθμός έχει διπλασιαστεί σε σχέση με το 2009.

Από όσους έφτασαν τα 100 φέτος, το 82,6% είναι γυναίκες. Οι γυναίκες υπερισχύουν επίσης μεταξύ των 724 «ημι-υπεραιωνόβιων» (ηλικίας 105 ετών και άνω) αλλά και των 19 υπεραιωνόβιων, δηλαδή ατόμων ηλικίας πάνω από 110 ετών.

Η Lucia Laura Sangenito, κάτοικος της περιφέρειας Καμπανίας, θα γιορτάσει τα 115ά γενέθλιά της στις 22 Νοεμβρίου, γεγονός που την καθιστά την γηραιότερη γυναίκα της Ιταλίας και την τρίτη γηραιότερη στην Ευρώπη, μετά την Ethel Caterham (116 ετών) στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Marie-Rose Tessier (115 ετών) στη Γαλλία.

Η Emma Morano, από την περιοχή του Πιεμόντε στον βορρά, κατείχε τον τίτλο της γηραιότερης γυναίκας στον κόσμο για 11 μήνες, μέχρι τον θάνατό της το 2017, σε ηλικία 117 ετών. Ο Vitantonio Lovallo, ο γηραιότερος άνδρας της Ιταλίας, γιόρτασε τα 111ά γενέθλιά του την Παρασκευή.

Η γηραιότερη ήπειρος του κόσμου

Ο πληθυσμός των εκατοντάχρονων αυξάνεται ταχύτατα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον αριθμό των πολιτών ηλικίας 100 ετών και άνω να προβλέπεται ότι θα φτάσει σχεδόν τις 500.000 έως το 2050, έναντι 96.600 το 2019.

Η Γαλλία, η Ιταλία και η Ελλάδα έχουν την υψηλότερη αναλογία εκατοντάχρονων ανά κάτοικο, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο ο αριθμός των ανθρώπων άνω των 100 διπλασιάστηκε από 8.300 το 2004 σε 16.600 το 2024, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τον Οκτώβριο.

Στην Ιταλία, η νότια περιφέρεια Molise έχει τη μεγαλύτερη αναλογία εκατοντάχρονων σε σχέση με τον πληθυσμό της, ακολουθούμενη από την Aosta Valley και τη Λιγυρία, σύμφωνα με την Istat.

Η Σαρδηνία επίσης ξεχωρίζει για τη μεγάλη συγκέντρωση εκατοντάχρονων, γεγονός που οδήγησε, ήδη από το 2004, στην αναγνώριση μιας ομάδας χωριών του νησιού ως μία από τις επτά «μπλε ζώνες» του κόσμου - περιοχές όπου ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού ζει εξαιρετικά μακροχρόνια.

Το χωριό Perdasdefogu, στα βουνά της νοτιοανατολικής Σαρδηνίας και προσβάσιμο μόνο μέσω μιας στενής, ελικοειδούς ορεινής διαδρομής, έχει μπει δύο φορές στο Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες για τους εκατοντάχρονους κατοίκους του.

Η πρώτη φορά ήταν το 2012, όταν τα εννέα αδέλφια της οικογένειας Melis είχαν συνολική ηλικία 818 ετών.

Η δεύτερη ήταν το 2021, όταν το χωριό κατέκτησε παγκόσμιο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση εκατοντάχρονων, με οκτώ άτομα ηλικίας 100 ετών και άνω σε πληθυσμό μόλις 1.778 κατοίκων.

Το «μυστικό» της μακροζωίας των Ιταλών

Η μεσογειακή διατροφή θεωρείται εδώ και δεκαετίες ο βασικός παράγοντας μακροζωίας των Ιταλών — σε συνδυασμό με τους ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς και ένα σύστημα υγείας που θεωρείται γενικά ποιοτικό.

Οι Ιταλοί αιωνόβιοι παραμένουν δραστήριοι ακόμη και μετά τα 100.

Η Anna Possi, που θα γίνει 101 ετών στις 16 Νοεμβρίου, εξακολουθεί να εργάζεται στο καφέ της, σε μια πόλη με θέα τη λίμνη Ματζόρε, καθιστώντας την την γηραιότερη μπαρίστα της Ιταλίας.

Όπως είχε δηλώσει πέρσι στη Guardian: «Θα συνεχίσω όσο το επιτρέπει η υγεία μου».

Το 2022, η Candida Uderzo ανανέωσε το δίπλωμα οδήγησής της σε ηλικία 100 ετών - και δεν είναι η μόνη. Τουλάχιστον τέσσερις αιωνόβιοι τα τελευταία χρόνια έχουν κριθεί ικανoί να οδηγούν, μεταξύ αυτών και ο Luciano Gulmini, ο οποίος ανανέωσε το δίπλωμά του το 2024, λίγο μετά τα 100ά του γενέθλια.

Παρότι οι Ιταλοί αιωνόβιοι αποτελούν αντικείμενο θαυμασμού και υπερηφάνειας, η γήρανση του πληθυσμού δημιουργεί προβλήματα για την κυβέρνηση, ειδικά καθώς συνοδεύεται από κατακόρυφη πτώση των γεννήσεων, γεγονός που ασκεί πίεση στα ασφαλιστικά ταμεία και το σύστημα υγείας.

Το 2024, καταγράφηκαν μόλις 370.000 γεννήσεις - ο χαμηλότερος αριθμός από την ενοποίηση της Ιταλίας το 1861.

Με πληροφορίες από Guardian