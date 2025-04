Ιταλία: 4 νεκροί από πτώση τελεφερίκ - Το ατσάλινο νήμα κόπηκε λόγω κακοκαιρίας

Τέσσερις νεκρούς μετρά η Ιταλία από την κακοκαιρία που πλήττει το βόρειο τμήμα της χώρας.

Οι τέσσερις που έχασαν τη ζωή τους, επέβαιναν σε τελεφερίκ, όταν το ατσάλινο νήμα στο οποίο ήταν αγκιστρωμένο το τελεφερίκ, έσπασε στα δυο εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.

Λεπτομέρειες που μετέφερε το CNN, περιγράφουν, ότι το δυστύχημα σημειώθηκε στο Monte Faito κοντά στο Σορέντο. Σύμφωνα με τον Vincenzo De Luca, τον πρόεδρο της περιφέρειας της Καμπανίας στη νότια Ιταλία, το ατσάλινο νήμα κόπηκε από τα καιρικά φαινόμενα, με αποτέλεσμα, η καμπίνα να πέσει στο έδαφος.

Μάρτυρες δήλωσαν, ότι το τελεφερίκ έπεσε στην κοιλάδα από κάτω, χτυπώντας σε έναν πυλώνα κατά την πτώση. Φέρεται επίσης, να χτύπησε έναν γερανό σε ένα εργοτάξιο. Επέβαιναν δύο ζευγάρια και ένας εργαζόμενος του τελεφερίκ. Ένα άτομο επέζησε από την πτώση, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της Ιταλίας, αλλά τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή σε νοσοκομείο της Νάπολης. Το τελεφερίκ, το οποίο άνοιξε ξανά στις 10 Απριλίου μετά από ανακαίνιση, εκτείνεται από το Castellammare di Stabia μεταξύ Νάπολης και Σορέντο περίπου 1.092 μέτρα στο Monte Faito.

Οι διασώστες απεγκλώβισαν 16 άτομα από τα τελεφερίκ κάτω από το σπάσιμο του καλωδίου, όπως δήλωσε στο CNN, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Ιταλίας. Δεν υπήρχαν τελεφερίκ πάνω από το σπάσιμο, ξεκαθάρισε η υπηρεσία.

Οι ισχυροί άνεμοι εμπόδισαν την προσπάθεια διάσωσης και χρειάστηκαν περισσότερα από 90 λεπτά για να εντοπίσουν τα συντρίμμια οι πρώτοι διασώστες με ελικόπτερα που επιχειρούσαν κάτω από «εξαιρετικά ομιχλώδεις συνθήκες». Μεταξύ των διασωθέντων ήταν τουρίστες και εργαζόμενοι.

Η τοπική εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό. Ο πρόεδρος της Γερουσίας της Ιταλίας Ιγνάτσιο Λα Ρούσα ανήρτησε τα συλλυπητήριά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Μαθαίνω με βαθιά θλίψη για την τραγωδία που συνέβη στο τελεφερίκ Monte Faito. Εκφράζω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και απευθύνω μια σκέψη ευγνωμοσύνης σε όλους τους εμπλεκόμενους διασώστες».

Οι τοπικοί σιδηροδρομικοί σταθμοί που συνδέουν το Σορέντο και την ακτή Αμάλφι με τη Νάπολη παραμένουν κλειστοί.

