Ιστορικός νόμος στη Βρετανία: Τέλος τα τσιγάρα για όσους γεννήθηκαν μετά το 2008

Νομοσχέδιο που απαγορεύει την πώληση τσιγάρων σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2008, εγκρίθηκε στη Βρετανία.

Τόσο η Βουλή των Κοινοτήτων όσο και οι Λόρδοι κατέληξαν σε ένα τελικό προσχέδιο της «ιστορικής νομοθεσίας που αποτελεί ορόσημο» και στοχεύει να εμποδίσει όποιον γεννήθηκε μετά την 1η Ιανουαρίου 2009 να αρχίσει το κάπνισμα, καθιστώντας παράνομη την πώληση καπνού σε καταστήματα, με στόχο τη δημιουργία μιας γενιάς που δεν καπνίζει.

Όταν λάβει βασιλική έγκριση, οι υπουργοί θα έχουν επίσης, νέες εξουσίες για τη ρύθμιση των προϊόντων καπνού, ατμίσματος και νικοτίνης, συμπεριλαμβανομένων των αρωμάτων και των συσκευασιών τους.

Είναι μέρος μιας σειράς μέτρων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων του καπνίσματος στην υγεία, «μιας από τις κύριες αιτίες θανάτου και κακής υγείας που μπορούν να προληφθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Βρετανία: Πού απαγορεύεται και πού επιτρέπεται το κάπνισμα

Επίσης, το κάπνισμα θα απαγορευτεί σε αυτοκίνητα που μεταφέρουν παιδιά, σε παιδικές χαρές και έξω από σχολεία και σε νοσοκομεία, επεκτείνοντας τους νόμους περί απαγόρευσης του καπνίσματος.

Ωστόσο, το κάπνισμα θα εξακολουθεί να επιτρέπεται έξω από τα νοσοκομεία σε μια προσπάθεια να υποστηριχθούν όσοι προσπαθούν να το κόψουν.

Οι εξωτερικοί χώροι φιλοξενίας, όπως οι κήποι των παμπ και οι ευρύτεροι ανοιχτοί χώροι, όπως οι παραλίες και οι ιδιωτικοί εξωτερικοί χώροι, δεν περιλαμβάνονται στον νόμο.

Οι άνθρωποι θα μπορούν επίσης, να συνεχίσουν να καπνίζουν και να ατμίζουν στα σπίτια τους.

Ο υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, Wes Streeting, χαρακτήρισε την απόφαση «ιστορική στιγμή για την υγεία του έθνους», προσθέτοντας: «Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Αυτή η μεταρρύθμιση θα σώσει ζωές, θα μειώσει την πίεση στο NHS και θα οικοδομήσει μια πιο υγιή Βρετανία».

Η Baroness Merron, δήλωσε στους Λόρδους τη Δευτέρα: «Είναι, στην πραγματικότητα, η μεγαλύτερη παρέμβαση δημόσιας υγείας εδώ και μια γενιά και μπορώ να διαβεβαιώσω όλους τους ευγενείς Λόρδους ότι θα σώσει ζωές».

Ο Λόρδος Naseby, πρώην βουλευτής των Συντηρητικών, δήλωσε ότι το νομοσχέδιο για τον καπνό και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα «αναστατώνει πολλούς ανθρώπους σε αυτόν τον κλάδο», συμπεριλαμβανομένων των λιανοπωλητών.

«Αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε είναι μια σωστή κατανόηση του πώς εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους να μην ξεκινούν το κάπνισμα», είπε.

Απαντώντας στον Λόρδο Naseby, η Merron είπε: «Μπορώ συνολικά να διαβεβαιώσω τον Λόρδο Naseby, όπως έχω κάνει σε αρκετές περιπτώσεις, για το πόσο στενά έχουμε συνεργαστεί με τους λιανοπωλητές και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε».

Η Sarah Sleet από την Asthma + Lung UK δήλωσε ότι η νομοθεσία υπόσχεται να αλλάξει την υγεία του έθνους.

«Τώρα που αυτό το πρωτοποριακό νομοσχέδιο έχει επιτέλους ολοκληρωθεί, έχουμε την ευκαιρία να προχωρήσουμε περαιτέρω για να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία και να θεωρήσουμε την καπνοβιομηχανία υπόλογη».

Παράλληλα, προέτρεψε την κυβέρνηση να παράσχει ευρεία υποστήριξη για τη διακοπή του καπνίσματος, ώστε να διασφαλίσει ότι οι υπάρχοντες καπνιστές δεν θα μείνουν πίσω.

Βρετανία: Η δεύτερη χώρα στον κόσμο που υιοθετεί γενική απαγόρευση για το κάπνισμα

Σύμφωνα με πολλά μέσα ενημέρωσης, η Βρετανία γίνεται η δεύτερη χώρα στον κόσμο που υιοθετεί μια γενική απαγόρευση, μετά τις Μαλδίβες που τον Νοέμβριο απαγόρευσαν την πώληση καπνικών προϊόντων σε νέους γεννημένους μετά την 1η Ιανουαρίου 2007.

Οι βουλευτές είχαν εγκρίνει το νομοσχέδιο με ψήφους 366 υπέρ έναντι 41 κατά, τον Μάρτιο. Από την 1η Ιουνίου 2025 η κυβέρνηση των Εργατικών είχε ήδη απαγορεύσει την πώληση ηλεκτρονικών τσιγάρων μιας χρήσης με έντονα χρώματα και γεύσεις που προτιμούσαν οι νέοι.

Το 2022, η Νέα Ζηλανδία απαγόρευσε την πώληση τσιγάρων σε όλους όσοι γεννήθηκαν μετά το 2008. Όμως οι συντηρητικοί που ανέλαβαν την εξουσία στα τέλη του 2023 κατήργησαν το μέτρο αυτό.

Το κάπνισμα ευθύνεται για περίπου 80.000 θανάτους ετησίως στη Βρετανία και για το ένα τέταρτο των θανάτων από καρκίνο κάθε χρόνο.

Με πληροφορίες από BBC