Ισραηλινός πρόεδρος: «Βρέθηκε οδηγός κατασκευής χημικών όπλων στο σώμα νεκρού της Χαμάς»

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ ισχυρίστηκε σε συνέντευξή του στο Sky News για τον πόλεμο Ισραήλ - Χαμάς ότι στο σώμα ενός νεκρού στρατιώτη της Χαμάς βρέθηκε ένας οδηγός για την κατασκευή χημικών όπλων.

Όπως ανέφερε το BBC, o Χέρτζογκ δήλωσε ότι ο οδηγός, που ανακαλύφθηκε σε μια συσκευή αποθήκευσης USB που φέρεται να είχε μαζί του ο μαχητής της Χαμάς, ήταν «υλικό της Αλ Κάιντα» για το πώς να μετατρέψει σε όπλο το κυάνιο, μια εξαιρετικά τοξική χημική ουσία.

Βρέθηκε στο Κιμπούτς Μπε'ερί, όπου η Χαμάς επιτέθηκε στις 7 Οκτωβρίου με αποτέλεσμα πολλά θύματα και ομήρους.

«Έχουμε να κάνουμε με την ISIS (ομάδα Ισλαμικό Κράτος), την Αλ Κάιντα και τη Χαμάς», δήλωσε ο Χέρτζογκ, ο οποίος έκανε και μια ανάρτηση σχετικά με τους ισχυρισμούς του. «Σε αυτό το υλικό, υπάρχουν οδηγίες για το πώς να παράγει κανείς χημικά όπλα, αυτό μιλάει για εμπρησμό, μιλάει για διάφορα χημικά που βγαίνουν και παράγουν χημικά όπλα, τόσο απλά».

A USB device found on Hamas terrorists proves that the murderous terrorist organization planned to use cyanide against the civilian population, just like Al-Qaeda terrorists.



Watch an excerpt from my interview this evening on Sky News: pic.twitter.com/VIYvPcTdUN