Το Ισραήλ βομβαρδίζει στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν

Στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν ανακοίνωσε ότι βομβαρδίζει το Ισραήλ.

Η επίθεση γίνεται σε αντίποινα για το χτύπημα που εξαπέλυσε το Ιράν με περίπου 200 βαλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ την 1η Οκτωβρίου.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ κάνουν λόγο για στοχευμένη επίθεση ακριβείας σε στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν. Τα χτυπήματα του Ισραήλ ξεκίνησαν περίπου στις 03:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου ώρα Ελλάδας.

In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the State of Israel—right now the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran.



