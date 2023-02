Ισραήλ: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς -Νεκροί ένας 6χρονος και ένας 20χρονος

Ένα 6χρονο παιδί και ένας 20χρονος σκοτώθηκαν, όταν αυτοκίνητο έπεσε επάνω σε πεζούς στη συνοικία Ramot στην Ιερουσαλήμ, στο Ισραήλ.

Όπως μεταδίδει η Jerusalem Post, επικαλούμενη την οργάνωση United Hatzalah, το συμβάν σημειώθηκε σε στάση λεωφορείου Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε λόγο για τρομοκρατική επίθεση και διέταξε να ενισχυθούν οι δυνάμεις ασφαλείας και να γίνουν συλλήψεις μεταξύ ανθρώπων στο περιβάλλον του οδηγού - φερόμενου δράστη, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά στο σημείο.

