Ισπανία: Ανεξέλεγκτη για δεύτερη ημέρα η δασική πυρκαγιά στη Βαλένθια

Ανεξέλεγκτη παραμένει για δεύτερη ημέρα η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει και καίει εκτάσεις στην περιοχή της Βιλανουέβα ντε Βιβέρ στην ανατολική Ισπανία.

Στη μάχη με τις φλόγες επιχειρούν 700 Iσπανοί πυροσβέστες. Είναι η πρώτη μεγάλη δασική πυρκαγιά της σεζόν, η οποία εξαπλώνεται εκτός ελέγχου 48 ώρες μετά την εκδήλωσή της και έχει προκαλέσει την απομάκρυνση 1.500 ανθρώπων από την κοινότητα που βρίσκεται βόρεια της Βαλένθια στην ανατολική Ισπανία.

