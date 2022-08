Ισλανδία: Κόσμος συρρέει για να δει την ηφαιστειακή έκρηξη κόντρα στις οδηγίες των αρχών - Τρεις τραυματίες

Τρεις τουρίστες τραυματίστηκαν το βράδυ της Τετάρτης καθώς περπάτησαν έως το ενεργό ηφαίστειο για να παρακολουθήσουν, όπως και πολλοί άλλοι, τη θεαματική έκρηξή του, γνωστοποίησε η εκπρόσωπος Τύπου της ισλανδικής πολιτικής προστασίας.

Οι τραυματισμοί δεν είναι σοβαροί, αλλά παραμένουν ενδεικτικοί των ελάχιστων κινδύνων που αντιμετωπίζουν όσοι προσπαθούν, κόντρα στις οδηγίες των αρχών, να συρρεύσουν στο ηφαίστειο Fagradalsfjall για να δουν τη λάβα να ρέει από τον κρατήσρα της.

«Λέμε στους ανθρώπους πως, παρότι γνωρίζουμε πως είναι θεαματικό και ανεπανάληπτο ως θέαμα, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι προτού πάμε» σημείωσε η Hjordis Gudmundsdottir χθες.

