Οι σταθμοί του μετρό δεν είναι το πιο συναρπαστικό μέρος να περάσει κανείς την ώρα του. Στην περίπτωση του Canning Town του Λονδίνου, όμως, οι διερχόμενοι έχουν κάθε λόγο να μείνουν λίγο παραπάνω.

Κι αυτό γιατί οι διαφημιστικές πινακίδες του σταθμού γέμισαν με τους διάσημους ήρωες του Χαγιάο Μιγιαζάκι και του θρυλικού του Studio Ghibli.

O No-Face, η Πόνιο, ο Τότορο, ο Πόρκο Ρόσο, η Τσιχίρο, μεταξύ άλλων, «ζωντανεύουν» ξανά τη φαντασία των υπέροχων ταινιών του Μιγιαζάκι στους τοίχους του σταθμού.

There’s a weeb working for the London Underground and they get to draw on the boards and I’m genuinely impressed @TownTube pic.twitter.com/NI061lHNYW

These have been some of the past favourites. It's strange looking back and seeing where you've improved. pic.twitter.com/shHXIBGtnU