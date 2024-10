Ιρανική προπαγάνδα στα social media: Μεταδίδουν εικόνες από «δεκάδες κατεστραμμένα» F-35 του Ισραήλ

Καταστρέψαμε ισραηλινά F-35 στην επίθεση με τους πυραύλους, μεταδίδουν ιρανικά ΜΜΕ για να στηρίξουν την προπαγάνδα της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Τελ Αβίβ, οι ζημιές από την πυραυλική επίθεση του Ιράν ήταν ελάχιστες. Ιρανικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης όμως μεταδίδουν πληροφορίες ότι οι πύραυλοι έπληξαν επιτυχώς ισραηλινές αεροπορικές βάσεις και ότι ότι η επίθεση κατέστρεψε ολόκληρες μοίρες των μαχητικών F-35 της Lockheed Martin — του μαχητικού πέμπτης γενιάς της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν πυραύλους που στόχευαν το Τελ Αβίβ και έδειχναν την καταστροφή που υποτίθεται ότι προκλήθηκε στα F-35 της IAF στη Γάζα. Ιρανοί προπαγανδιστές ισχυρίστηκαν επίσης ότι η αεροπορική βάση Nevatim, η έδρα δύο μοιρών F-35I, καταστράφηκε επίσης ολοσχερώς στην επίθεση.

Πρόκειται για τις τελευταίες απόπειρες διάδοσης παραπληροφόρησης και προπαγάνδας χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, όπως επισημαίνει στο ρεπορτάζ του το Forbes.

«Ορισμένοι από τους πύραυλους που εκτοξεύτηκαν στο Ισραήλ φαίνεται να έπληξαν τις ισραηλινές αεροπορικές βάσεις, αλλά ο ισχυρισμός ότι καταστράφηκαν δεκάδες F-35 φαίνεται να είναι εντελώς κατασκευασμένος», εξήγησε ο Δρ. Kurt Braddock, επίκουρος καθηγητής δημόσιας επικοινωνίας στη Σχολή Επικοινωνίας στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο.

Το Ιράν εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση κατά του Ισραήλ μέχρι σήμερα, εκτοξεύοντας περισσότερους από 180 πυραύλους την Τρίτη. Κατά την επίθεση χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι Fattah-1 και Kheybarshekan, καθώς επρόκειτο για μεγαλύτερο και πιο περίπλοκο από τα χτυπήματα που πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο Απρίλιο.

Το Ισραήλ ισχυρίστηκε ότι οι περισσότεροι από τους εισερχόμενους πυραύλους καταρρίφθηκαν και κανένας Ισραηλινός δεν σκοτώθηκε - ωστόσο σκοτώθηκε ένας Παλαιστίνιος από θραύσματα πυραύλου που τον χτύπησαν ενώ περπατούσε σε δρόμο χωριού της Δυτικής Όχθης.

Αν και φαίνεται ότι η πυραυλική επίθεση της Τρίτης αναχαιτίστηκε σε μεγάλο βαθμό, σχόλια φιλοϊρανών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποδηλώνουν ότι ήταν μια τεράστια στρατιωτική επιτυχία της Τεχεράνης. Την είδηση ​​μοιράστηκαν όσοι μπορεί να πίστεψαν τις αρχικές δημοσιεύσεις, με αποτέλεσμα να φαίνεται ακόμα πιο αξιόπιστη.

«Η διάδοση αυτών των αναρτήσεων μπορεί να θεωρηθεί είτε παραπληροφόρηση είτε προπαγάνδα. Στην περίπτωση του πρώτου, τα άτομα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να δουν τα βίντεο/εικόνες και απλώς να πιστέψουν ότι είναι αληθινά και να τα δημοσιεύσουν ξανά επειδή πιστεύουν ότι μοιράζονται αλήθεια νέα χωρίς να τα αξιολογήσουν», πρόσθεσε ο Μπράντοκ.

Ο πόλεμος της προπαγάνδας και πού εξυπηρετεί

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν παρουσίασαν μια φανταστική αφήγηση και, επίσης, πιθανότατα χρησιμοποίησαν πράκτορες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δημοσιεύσουν τους δικούς τους ισχυρισμούς - κάτι που χρησίμευσε ως επιβεβαίωση για ένα γεγονός που δεν συνέβη.

«Οι δημιουργοί των αναρτήσεων ασχολούνται με τη διάδοση παραπληροφόρησης - τη σκόπιμη διάδοση ψευδών πληροφοριών για στρατηγικούς σκοπούς», εξηγεί ο Μπράντοκ.

«Ο στόχος των περισσότερων λανθασμένων/παραπληροφοριών δεν είναι να πειστούν οι άνθρωποι ότι κάτι που δεν συνέβη—δεκάδες F-35 καταστράφηκαν—συνέβη», εξήγησε ο Δρ Μάθιου Σμιντ, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Εθνικής Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο του New Haven. «Στόχος είναι να πλημμυρίζει ο χώρος των μέσων με ψευδείς πληροφορίες που προκαλούν μια ψυχολογική απόκριση καθώς οι άνθρωποι είναι υπερφορτωμένοι με αντιφατικές πληροφορίες και απαντούν σε αυτό γνωστικά αμφισβητώντας όλες τις πληροφορίες στο χώρο των μέσων, αληθινές και εξωφρενικά ψευδείς», προειδοποίησε ο Σμιντ. «Οι επιτιθέμενοι χακάρουν τον εγκέφαλό μας πλημμυρίζοντάς μας με πληροφορίες και πυροδοτούν μια γνωστική απόκριση βασισμένη στον όγκο των δεδομένων που έρχονται σε εμάς, ανεξάρτητα από την αλήθεια τους».

Το αποτέλεσμα είναι ότι ακόμη και εύκολα επαληθεύσιμες αληθείς πληροφορίες μπορεί να αμφισβητηθούν, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε πραγματικών πληροφοριών που φθάνουν στο κοινό-στόχο. Επιπλέον, τα γεγονότα μπορούν ακόμα και να απορριφθούν.

Ο Σμιντ είπε ότι μπορεί να είναι εξουθενωτικό και πολλοί απλώς σταμάτησαν να προσπαθούν να βρουν οποιαδήποτε αλήθεια στον ωκεανό της παραπληροφόρησης.

«Αυτό δημιουργεί όφελος για τον επιτιθέμενο, επειδή δημιουργεί ένα ψυχολογικό περιβάλλον όπου τα μελλοντικά ψέματα θα αγνοούνται, επειδή το κοινό έχει εξαντληθεί πολύ για να κάνει τη δουλειά για να τα εντοπίσει και να τα αντιμετωπίσει», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Forbes

