Παλαιστίνιος στη Δυτική Όχθη ο μοναδικός νεκρός της επίθεσης του Ιράν: Τον χτύπησε θραύσμα ενώ περπατούσε

Ένας Παλαιστίνιος στη Δυτική Όχθη ανακοινώθηκε από το Ισραήλ πως είναι ο μόνος νεκρός της πυραυλικής επίθεσης του Ιράν.

Βίντεο που δημοσιεύουν ισραηλινά ΜΜΕ δείχνει τη στιγμή που ένα ογκώδες αντικείμενο, που φαίνεται πως είναι θραύσμα πυραύλου, χτύπησε τον άνδρα. Εκείνος σωριάστηκε στο έδαφος και έχασε τη ζωή του.

BREAKING: Only death from Iran's 180 missile attack on Israel was a Palestinian man in the West Bank who was struck by fuselage from intercepted missile. #CVE #PCVE pic.twitter.com/QTf9Vkx8QO